Мама все может…

С ручонок варежки спадали…

Однажды мама, одевая своего трехмесячного малыша на прогулку зимой, закрепила непослушные и вечно сползающие с крошечных ручонок варежки резинками для волос. Просто надела их на запястье ребенка поверх варежек. Видимо, они оказались слишком тугими. После трехчасовой прогулки, во время которой ребенок был абсолютно спокоен, она дома раздела малыша и обнаружила, что детские кисти стали мертвен­но-­синими и ледяными на ощупь. Испугавшись, вызвала скорую. На момент поступления в больницу у ребенка были все показания к ампутации кистей. Они не реагировали на уколы иглой. Длительное нарушение кровоснабжения усугублялось глубоким обморожением. То есть по всем признакам ткани были мертвы, их надо было отнимать. А это — инвалидность. С другой стороны, промедление с ампутацией грозило резким ухудшением самочувствия ребенка в самое ближайшее время. Это не позволило бы ему перенести наркоз. То есть промедление могло закончиться смертью малыша. Один хирург требовал немедленную ампутацию, другой пошел на огромный риск и отложил операцию. Он наблюдал за ребенком в течение 6-7 часов, проводя консервативное лечение. Все закончилось более чем благополучно. Ребенку сохранили не только кисти, но и их функцию. Но мораль этого случая очевидна.

На всех нашла управу…

Моя пациентка из Белоруссии вышла замуж за голландца. Забеременела. Ходила на занятия вместе с мужем, готовилась к родам. Изучала, как вести себя во время родов, как ухаживать за новорожденным. Родила, но в течение года участковый педиатр ни разу к ней не явился. Тут из Белоруссии приехала мама и узнала об этом бе­зобразии. Ее возмущению не было предела. Свое негодование она попыталась выразить семейному врачу: «Я на вас управу найду!» Врач спокойно нажал тревожную кнопку, и женщину доставили в полицейский участок. Ее отпустили только потому, что она иностранка. За неуважение к врачу там серьезно наказывают.

Оказалось, в Голландии за здоровым ребенком родители должны ухаживать сами. Если он не болен, то осмотра педиатра не требуется. Мол, на курсах знания дали, подготовили. А если не можете ухаживать за ребенком, который плачет, то малыша заберут и передадут в патронажную семью.

Е. М. Сорокина, педиатр