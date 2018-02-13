Мама лечит голосом

Для больного малыша мама — лекарство посильнее таблеток, порошков и микстур. Так считает известный психолог Борис Зиновьевич Драпкин.

В чем суть такого лечения?

Между маленьким ребенком и его матерью существует очень тесная эмоциональная связь. Она закладывается чисто биологически, на стадиях беременности и кормления грудью. Голос матери становится чем-то вроде внутреннего голоса малыша, поэтому он действует на него гораздо сильнее любого психотерапевта. Мамин голос у маленького человека ассоциируется с любовью и чувством защищенности. Это своего рода психологическая плацента. Если этот голос постоянно одобряет, поддерживает, дает установку на счастье, здоровье, то все приходит в норму. Поэтому практически любая мать может стать целителем своего ребенка и «снять» с него не только обыкновенную простуду, но и гораздо более серьезное заболевание. Методика полезна даже здоровому ребенку. Фразы и выражения тщательно подобраны. Выучите их и каждый вечер говорите крохе. Дождитесь, пока он заснет, через 20-30 минут подойдите к кроватке малыша, убедитесь, что он спит. Слегка дотроньтесь до его ручки или головки и произносите очень медленно (сначала мысленно, а затем вслух) фразу за фразой.

Говорите крохе о своей любви

Я тебя очень сильно люблю.

Ты — самое дорогое и родное, что у меня есть.

Ты моя родная частичка, родная кровинушка.

Я без тебя не могу жить.

Я и папа тебя сильно любим.

Ребенок будет физически здоров

Мысленно представляйте идеальный образ своего ребенка.

Ты сильный, здоровый, красивый ребенок, мой мальчик (моя девочка).

Ты хорошо кушаешь и поэтому быстро растешь и развиваешься. (Эта фраза замечательно работает. У малоежек появляется хороший аппетит.)

У тебя крепкие, здоровые сердечко, грудка, животик. (Идет установка на отсечение всех психосоматических заболеваний: астмы, сердечных неврозов, дискинезии желчевыводящих путей…)

Ты легко и красиво двигаешься. (Отсекаются все двигательные нарушения.)

Ты закаленный ребенок, поэтому редко и мало болеешь.

Чтобы нервы малыша были в порядке

Ты спокойный мальчик (или девочка). У тебя хорошие крепкие нервы. Ты терпеливый, добрый, общительный.

Ты умный мальчик. У тебя хорошо развивается головка. Ты все хорошо понимаешь и запоминаешь.

У тебя всегда хорошее настроение, и ты любишь улыбаться. (Ограждаем от детских депрессий и психических нарушений.)

Ты хорошо спишь. (Эта установка очень быстро начинает действовать.) Ты легко и быстро засыпаешь, ты видишь только хорошие, добрые сны. Ты хорошо отдыхаешь, когда спишь.

У тебя хорошо и быстро развивается речь.

Для очищения от болезней

Я забираю и выбрасываю твою болезнь и твои трудности. (Далее мама называет проблемы ребенка конкретно.)

Я забираю и выбрасываю твой плохой сон (если ребенок плохо спит). Я забираю и выбрасываю твои страшные сны.

Я забираю и выбрасываю всю твою плаксивость.

Я забираю и выбрасываю всю твою нелюбовь к еде.

И заключительная фраза на мажоре: я тебя очень-очень сильно люблю.