Киста в груди

Врачи провели масштабное исследование здоровья молочных желез у девушек-подростков. Вот какие результаты они получили.
Кисты есть у каждой пятой девушки
- Отклонения в развитии молочных желез были выявлены у каждой третьей девушки-подростка.
- У каждой четвертой из обследованных врачи увидели растяжки на коже груди. Это один из признаков гормонального дисбаланса, который важно не упустить.
- Разного рода кисты обнаружили у каждой пятой девушки. Они могут воспаляться и осложняться маститом и рубцами, создавать трудности при будущем грудном вскармливании. Поэтому их нужно лечить с помощью современных щадящих средств.
- У 18% девочек молочные железы несимметричны. Иногда это является признаком формирования доброкачественных образований — фиброаденом. У молодых пациенток каждая третья такая опухоль — агрессивная, может перерождаться в саркому. Очень важно ее не пропустить.
- Почти у каждой десятой девушки в груди есть участки с повышенной плотностью. Их появление вызывает дефицит йода в организме и избыток гормона пролактина. Если эту проблему не скорректировать, девичья грудь будет развиваться неправильно, а то и вовсе прекратит рост. Нужна помощь подросткового маммолога.
- У 6% девочек-подростков выявили фиброзно-кистозные изменения, характерные для мастопатии. Такие нарушения нередко появляются за полгода до развития гинекологических проблем. Ведь молочные железы и репродуктивная система составляют единое целое и управляются одними и теми же гормонами.
Как не пропустить проблему
Каждая девушка должна:
- самостоятельно исследовать молочные железы в начале каждого цикла. Показать, как это делается, в первый раз должна мама;
- пройти УЗИ молочных желез — в 14 и 17 лет;
- следить за весом: не набирать лишний и не худеть до истощения;
- беречь грудь от травм, облучения и воздействия химии;
- помнить, что взрослые гормональные средства контрацепции без рекомендации врача под запретом;
- не применять БАДы, кремы, вакуумные средства и другие сомнительные продукты, которые якобы вызывают рост груди;
- запретить себе курить, употреблять алкоголь и наркотики.
P. S. 30% случаев рака молочной железы в нашей стране впервые диагностируют у женщин 18-35 лет. При этом от бессимптомного течения болезни до явных проявлений может пройти 6-10 лет.