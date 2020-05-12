Киста в груди

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Врачи провели масштабное исследование здоровья молочных желез у девушек-подростков. Вот какие результаты они получили.

Кисты есть у каждой пятой девушки

  • Отклонения в развитии молочных желез были выявлены у каждой третьей девуш­ки-­подростка.
  • У каждой четвертой из обследованных врачи увидели растяжки на коже груди. Это один из признаков гормонального дисбаланса, который важно не упустить.
  • Разного рода кисты обнаружили у каждой пятой девушки. Они могут воспаляться и осложняться маститом и рубцами, создавать трудности при будущем грудном вскармливании. Поэтому их нужно лечить с помощью современных щадящих средств.
  • У 18% девочек молочные железы несимметричны. Иногда это является признаком формирования доброкачественных образований — фиброаденом. У молодых пациенток каждая третья такая опухоль — агрессивная, может перерождаться в саркому. Очень важно ее не пропустить.
  • Почти у каждой десятой девушки в груди есть участки с повышенной плотностью. Их появление вызывает дефицит йода в организме и избыток гормона пролактина. Если эту проблему не скорректировать, девичья грудь будет развиваться неправильно, а то и вовсе прекратит рост. Нужна помощь подросткового маммолога.
  • У 6% дево­чек-под­рост­­ков выявили фиб­роз­­но-кис­тоз­ные изменения, характерные для мастопатии. Такие нарушения нередко появляются за полгода до развития гинекологических проблем. Ведь молочные железы и репродуктивная система составляют единое целое и управляются одними и теми же гормонами.

Как не пропустить проблему

Каждая девушка должна:

  • самостоятельно исследовать молочные железы в начале каждого цикла. Показать, как это делается, в первый раз должна мама;
  • пройти УЗИ молочных желез — в 14 и 17 лет;
  • следить за весом: не набирать лишний и не худеть до истощения;
  • беречь грудь от травм, облучения и воздействия химии;
  • помнить, что взрослые гормональные средства контрацепции без рекомендации врача под запретом;
  • не применять БАДы, кремы, вакуумные средства и другие сомнительные продукты, которые якобы вызывают рост груди;
  • запретить себе курить, употреблять алкоголь и наркотики.

P. S. 30% случаев ра­ка молочной железы в нашей стране впервые диагностируют у женщин 18-35 лет. При этом от бессимптомно­го течения болезни до явных проявлений может пройти 6-10 лет.

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