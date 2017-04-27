Какой порошок выбрать?

Самое главное в стирке — это выбор стирального порошка. Особенно, если стираете детские вещи.

Что лучше — порошки или таблетки?

Покупайте порошки без фосфатов — это химические соединения различных металлов и фосфорной кислоты. Они плохо выполаскиваются и могут спровоцировать аллергию. Также обратите внимание на содержание ПАВ (поверхностно-актив­ные вещества) — они вредны для здоровья. В составе безопасного средства для стирки их должно быть 5-15%. Если в семье есть аллергики или кто-то из домочадцев страдает хроническими респираторными заболеваниями, лучше использовать не порошок, а моющие средства в таблетках. Они бывают однослойные — для несильно загрязнен­ного белья. И многослойные, которые отстирывают даже трудные пятна. Используя их, соблюдайте температурный режим: на первом этапе это 30-40°С, а потом 60°С.

А лучше всего перейти на жидкие моющие средства и гели. Они лучше удаляют жировые загрязнения и отлично справляются с любой грязью. Многие из них можно использовать и как пятновыводитель, нанеся на загрязнение до стирки и оставив на некоторое время. Однако густое моющее средство нужно заливать в барабан машины, потому что из емкости для порошка оно вымывается не сразу, и может оставаться на вещах. Для цветных вещей и вещей с рисунком подходят именно жидкие средства, так как частицы порошка оседают между волокнами, и из-за этого цвет постепенно тускнеет.

Стираем детские вещи

До 3 лет для стирки детских вещей используйте только специальные средства: «взрослые» порошки и гели могут вызвать у крохи аллергические реакции. На упаковке должно быть слово «гипоаллергенно» или «рекомендовано дерматологами». Это означает, что продукт прошел тесты на безопасность. Изу­чите состав: лучше приобретайте те, в которые входит натуральное мыло. Есть гипоаллергенные средства на синтетической основе, которые тоже безопасны, но они должны быть бесфосфатными, а содержание ПАВ в них должно быть не выше 5-15%. Самое главное — после стирки детские вещи прополаскивайте в машине несколько раз. При первой прокрутке температура воды должна быть не ниже 50°С.