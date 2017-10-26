Эти фразы нельзя говорить своим детям

«Закрой рот!»

Мамочка, держа малыша за руку, стоит возле кассы в магазине. И, расплачиваясь за покупки, буквально за 2 минуты успевает сказать своему ребенку: «Замолчи!», «Кто тебя спрашивает?», «Не лезь!», «Немедленно закрой рот!». Можно себе представить, что вырастет из ребенка… Родители часто не задумываются, что и как говорят своим детям. Фразы вылетают почти на автомате, становятся обычными в семьях.

«Оставь меня в покое!»

Здесь может быть много вариантов. Например, «не мешай», «отстань», «сколько можно»… Но одно и то же можно сказать по-разному. Скажем, по-доброму, объяснив, что у вас много дел, и при этом попросив помощи. Другое дело — дать понять ребенку, что он помеха. Таким образом, вы закладываете модель будущего общения и потом удивляетесь, что дети, вырастая, не могут вас понять.

«Поторопись!»

Ритм жизни, и правда, такой, что все надо делать быстро. А ребенок как будто специально отвлекается, не может угомониться, копается в портфеле… По мнению психологов, если родители часто повторяют такую фразу, то ребенок опять же будет чувствовать себя помехой. А если говорить ее по несколько раз в день? Ни к чему хорошему это не приведет. Возможно, протест детей будет еще сильнее.

И. С. Сотникова, детский психолог