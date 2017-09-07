Депрессия после родов

У молодой мамы все получается с легкостью, как будто открывается второе дыхание. Радость материнства позволяет забыть об усталости и бессонных ночах. Но бывает и по-другому.

Почему-то слезы текут из глаз, о еде не хочется думать и настроение хуже некуда. При всем желании женщина не может взять себя в руки. Что же происходит?

Где-то на 7-10-й день после родов молодая мама может почувствовать безразличие ко всему. Обязанности по уходу за ребенком становятся невыполнимой обузой: накормить, сцедить грудь, помыть, перепеленать ребенка — и так все время, как белка в колесе. Начинает раздражать собственная медлительность, несобранность. Одолевает тоска, появляются слабость и необъяснимая плаксивость, нарушается сон. Услышав незначительное движение, вздох или мирное сопение малыша, мама тут же нервно вскакивает с кровати. По утрам чувствует себя как выжатый лимон.

Причина всего этого — послеродовая депрессия. Она не дает закончить ни одно дело. Обессилевшая женщина лежит в кровати вся в слезах, наедине со своими мыслями. Небольшие ошибки в уходе за малышом становятся причиной критического отношения к себе.

Возникает послеродовая депрессия, если женщина плохо приспособлена к новым условиям жизни. Например, во время беременности она была окружена вниманием близких, их заботой и опекой, а после рождения малыша у нее появились новые нагрузки. Надо ухаживать за ребенком и справляться с домашними делами. Хорошо, когда есть кому помочь, особенно в первые два месяца. Причина депрессии даже не в объеме работы, а в большой и новой ответственности, в появлении новых проблем.

Послеродовая депрессия встречается у 70-80% женщин. Чаще всего она быстро и бесследно проходит. Молодым мамам не нужно пугаться временных изменений настроения. А близкие люди не должны считать это капризом или неумением держать себя в руках. Роды — это стресс, изматывающий женщину физически и психологически. И нужно время, чтобы отойти от него. Муж, мать, свекровь должны помогать не только делом, но и словом. Поддерживать в молодой маме уверенность в себе, ограждать от отрицательных эмоций. Хвалить ее за то, что родила прекрасного малыша, что умело за ним ухаживает и сама хорошо выглядит.

Чтобы депрессия прошла быстрее, молодой маме нужно, в первую очередь, наладить сон: днем спать пару часов и ночью 6-7 часов. Почаще бывать на свежем воздухе. Днем, пока малыш спит, хорошо бы заняться любимым делом. Если смотреть фильмы, то лучше комедийные. И ни в коем случае не замыкаться в себе. Все трудности надо пре­одолевать вместе с родными. Немаловажное значение имеет и питание — оно должно быть полноценным.

Тяжелый случай

Бывают тяжелые случаи депрессии, когда без консультации специалиста и лечения не обойтись. Обращайтесь к врачу, если:

ребенку уже месяц, а вы не испытываете к нему добрых чувств;

малыш своим плачем довел вас до истерики;

вы позволяете себе повышать на кроху голос;

не можете справиться со своей агрессивностью и готовы ударить младенца, пусть лаже слегка;

вас измучили бессонница, усталость и постоянные слезы, равнодушие к себе и окружающим.