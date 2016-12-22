Чтобы подросток не хамил…

Каким бы послушным ни был ребенок, настает такой момент в подростковом возрасте, когда он становится агрессивным, начинает грубить.

chtoby-podrostok-ne-hamilНе отвечайте грубостью на грубость подростка: скажите, что продолжите разговор с ним, когда он успокоится и сменит тон. Разговаривайте спокойно и уважительно. Не раздражайтесь, если не удается убедить в своей правоте.

Почаще задавайте своему ребенку различные вопросы. И не для того, чтобы вывести его на чистую воду и обвинить, а чтобы действительно услышать ответы. Чтобы понять, почему подросток грубит, нужно погрузиться в его внутренний мир, знать, чем он живет, о чем переживает.

Слушать не значит соглашаться. Вы не обязаны разделять все мнения своего ребенка, чтобы быть с ним в хороших отношениях. Главное — продемонстрировать готовность понять другую точку зрения и не торопиться с эмоциональной реакцией.

Не делайте подростку замечания при его друзьях и посторонних людях, не одергивайте его и не унижайте, иначе он вам отомстит, унизив при ваших друзьях. Лучше отведите его в сторону, выйдите в другую комнату. Там можно спокойно высказать свои претензии.

Не будьте слишком настойчивы и не заставляйте ребенка защищаться. Если он принципиально отказывается обсуждать какую-то тему, будьте терпеливы, отложите разговор до лучших времен.

Свято храните все секреты своего ребенка. Никогда не выдавайте тайну, которой он поделился с вами. Это совершенно непростительный поступок. Ведь хорошие отношения строятся на доверии.

Не срывайтесь. Какие бы ужасные вещи вам ни пришлось услышать, держите себя в руках. Не повышайте голос и не осуждайте. С человеком, который кричит и обвиняет, никогда больше не захочется откровенничать. А без честности нет и уважения.

Не стесняйтесь и не считайте ниже своего достоинства обращаться к ребенку за советом в каких-то областях, в которых вы не разбираетесь, а он, напротив, разбирается очень хорошо: компьютер, Интернет, современная музыка. Так вы покажете важность ребенка и его знаний, повысите самооценку подростка.

Уважайте интересы и хобби своего ребенка. И тогда сможете надеяться на то, что он будет уважать и ваши занятия и развлечения.

И. В. Резник, детский психолог

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