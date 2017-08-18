Без поучений, на равных…

Правила жизни с подростком от известного психолога Михаила Лабковского, которые стоит соблюдать, если вы хотите пройти через переходный возраст с наименьшими потерями.
- Будьте на его стороне всегда.
- Умейте слушать, не перебивая, когда подросток что-то рассказывает, чтобы он мог выговориться и не боялся, что в ответ на его любую фразу вы будете протаскивать какие-то свои воспитательные идеи ( «Вот видишь! А я говорила!»).
- Умейте молчать, когда ребенок не хочет ничего рассказывать.
- Умейте отпускать и доверять, когда ребенок начинает жить своей «личной» жизнью (друзья, подруги, поездки, переписка).
- Умейте договариваться с ребенком, не доводя ситуацию до конфликта (ему всегда что-то нужно от вас, а вам — от него: «Не будешь помогать — не получишь карманные деньги»), и придерживайтесь договоренностей.
- Создайте такие условия, чтобы у ребенка не было причин врать вам. Причины вранья три: страх, выгода и психопатология, две из них вы в силах исключить, третью — вылечить.
- Не пытайтесь контролировать все в жизни подростка. Но он должен знать, как правильно реагировать на внештатные ситуации: насилие, алкоголь, наркотики.
- Исключите из общения вопросы типа: «Как дела в школе?», «Что молчишь?», «Почему грустный?», «Ты чего такой грязный?»
- Умейте отказывать, когда это необходимо. Отказывать твердо, но доброжелательно.
- Разговаривайте не поучая, общайтесь на равных.
- Научитесь разговаривать не о школе, а о жизни вообще.
- Даже наказывая, делайте так, чтобы ребенок не сомневался, что вы его любите.
- И главное: через некоторые вещи лучше пройти в 15 лет, чтобы они не догоняли в 20. Факт остается фактом: дети, которых ограждали, с которыми носились, которых изо всех сил старались «не упускать», столкнувшись с реальной жизнью, попросту не умеют ею распоряжаться.