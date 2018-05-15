Заведи собаку

Заболели диабетом — заведите собаку. Ведь с ней надо гулять минимум дважды в день, а значит, ваша физическая активность сразу повысится. И это будет большим плюсом для здоровья.

— Чем опасен диабет? Почему его так все боятся?

— Около 2 миллионов человек по всему миру умирают каждый год от диабета. Если не лечиться, он осложняется диабетической гангреной, нефропатией, ретинопатией, трофическими язвами, гипогликемией, кетоацидозом. Более того, диабет может приводить к развитию раковых опухолей. Причем обострение может наступить с одинаковой долей вероятности и у 24-летнего, и у 45-летнего больного. Предсказать, у кого и когда это произойдет, — невозможно.

— Почему в России диабетиков становится все больше?

— Потому что диагноз ставится, когда у человека уже развились серьезные осложнения. Можно нормально себя чувствовать и не подозревать, что вы находитесь у роковой черты. До тех пор, пока не попадете, например, на операционный стол и не столкнетесь с плохо заживающей операционной раной.

— Что необходимо делать, чтобы диагностировать диабет как можно раньше?

— Каждый человек должен один раз в год сдавать кровь на уровень сахара. Особенно люди старше 45-50 лет, с избыточным весом, имеющие близких родственников с диабетом, а также родившиеся с низкой массой тела (меньше 2,5 кг). Чем раньше врач поставит диагноз диабет II типа, тем эффективнее можно предупредить осложнения этого недуга. На первом этапе могут помочь правильное питание, физическая активность. Заболели диабетом — заведите собаку. Ведь с ней надо гулять минимум дважды в день, а значит, ваша физическая активность сразу повысится. И это будет большим плюсом для здоровья.

— Если начать лечить диабет на этапе преддиабета, можно остановить его?

— Остановить навряд ли, но затормозить его развитие, а главное, развитие осложнений диабета — да. При преддиабете важно контролировать вес, совершать не меньше 10 тысяч шагов в день, правильно питаться, ограничивая жиры и увеличивая количество растительной пищи. Также важно принимать сахароснижающие препараты. Сейчас есть очень эффективные лекарства. Например, один из ингибиторов натрий-глюкозных транспортеров, в состав которых входит эмпаглифлозин. Он может удалять из крови излишки глюкозы, выводя ее с мочой. Убирает ровно столько, чтобы показатели сахара были нормальные. В прошлом году было завершено исследование, которое показало, что смертность среди пациентов с диабетом и серьезными проблемами с сердцем и сосудами, принимающих этот препарат, снизилась почти на 40%. Такого не было при других методах лечения.

— Разве на стадии преддиабета назначаются препараты?

— Да. Сегодня во многих развитых странах мира принято назначать такие препараты как можно раньше.

— По каким признакам можно вычислить у себя преддиабет?

— Это слабость, жажда, сухость во рту, частое мочеиспускание, внезапная потеря веса, зуд в промежности, в области живота, необъяснимые прыщи на теле. Это первые признаки повышения сахара в крови. В группе риска находятся страдающие ожирением, гипертонией и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

— Если есть такие симптомы, нужно идти к диабетологу?

— К терапевту или эндокринологу. В Германии, например, все проще. Каждый гражданин, когда ему исполняется 40 лет, получает конверт, в котором находится тест-полоска для определения сахара в крови, — напоминание о том, что он находится в зоне риска. Хорошо бы такую практику ввести и у нас.

Б. С. Шебзухов, эндокринолог, врач высшей категории