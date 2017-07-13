Специи для диабетика

Правда ли, что с помощью специй можно снизить уровень сахара в крови при диабете II типа? Как их правильно употреблять?

А. В. Сужина, Мурманская обл.

Практически все пряности и специи должны входить в рацион больного диабетом, поскольку они обладают лечебным дейст­вием широкого спектра, являются хорошим источником микроэлементов, витаминов и антиоксидантов, позволяют снизить содержание в пище соли, которая при диабете тоже вредна. А некоторые специи, действительно, обладают способностью понижать уровень сахара в крови. Но несмотря на всю пользу, они не заменяют инсулин и таблетки. Заменять диету и лекарства приправами нельзя. Какие специи особенно полезны для диабетиков?

Корица. Несколько граммов корицы снижают уровень сахара на 20%. Диабетикам такая дополнительная помощь не помешает. Корицу можно добавлять в чай и другие напитки, использовать ее в соусах для заправки салатов.

Гвоздика. Для очищения сосудов и снижения уровня глюкозы 20 штук гвоздики залейте 1 стаканом кипятка, закройте крышкой и оставьте настаиваться на ночь. Пейте по 1/3 стакана за 30 минут до еды 3 раза в день. Вечером в эти 20 гвоздичек добавьте еще 10, опять залейте кипятком, оставьте на ночь. Принимайте на следующий день по той же схеме. После чего сделайте новый настой. Курс лечения — 6 месяцев.

Лавровый лист. Из него готовят настой, который выводит из организма лишние соли и токсины. Возьмите 8-10 штук лаврового листа, заварите в термосе 1 стаканом кипятка, настаивайте сутки. Принимайте теплым по 1/4 стакана 3-4 раза в день за 30 минут до еды, каждый раз процеживая из термоса. Противопоказано такое лечение при острых воспалениях почек, гастрите, язвенной болезни желудка и кишечника.

И. Н. Муратова, врач-диетолог