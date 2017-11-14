Снадобья из грецких орехов

Многочисленные исследования показали: больные сахарным диабетом II типа должны ежедневно съедать 5-6 грецких орехов.
При этом надо постоянно контролировать уровень глюкозы в крови. Грецкие орехи можно есть в качестве перекусов, заменив ими бутерброды и сладости. Для лечения диабета можно использовать ядра, скорлупу, перегородки и сушеные листья. Их можно отваривать, делать настои и чаи. Предлагаем самые популярные рецепты народной медицины разных стран для диабетиков.
- Настой ядер грецкого ореха. Смешайте горсть орехов с гречкой в пропорции 1:5 и измельчите смесь в муку. Залейте 2 ст. ложки кефиром так, чтобы он полностью ее покрывал. Утром добавьте к смеси тертое яблоко среднего размера, размешайте и съешьте.
- Отвар скорлупы грецких орехов. Залейте скорлупу в эмалированной кастрюле водой и кипятите до коричневого цвета. Процедите отвар и разведите кипяченой водой в соотношении 1:10. Этим отваром смазывайте воспаленную кожу для быстрого заживления. Хорошо снимаются воспаления и отеки.
- Отвар листьев. Используют его для лучшего усвоения глюкозы в организме. Особенно помогает на начальных стадиях диабета, нормализуя уровень сахара в крови. Залейте 100 г измельченных листьев грецкого ореха 1 стаканом воды и кипятите на маленьком огне 10-15 минут. Остудите в течение получаса, процедите. Принимайте по 1 ст. ложке не больше 3 раз в сутки. А еще сушеные листья можно просто заваривать и пить как обычный чай.