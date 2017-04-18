Сахар скачет…

20 лет назад в наш город приезжал Кашпировский, и я с подругой ходила на его лекцию. Рядом со мной сидела женщина, которая специально приехала на этот сеанс из Уфы.Веками люди спорили, что есть табак — дар божий или искушение сатаны. Индейцы собирали для курения определенные виды трав.Мы хронически и незаметно для себя переедаем. За последние 20 лет вырос не только объем талии россиян, но и порции, и размер тарелок.После операции по поводу варикозного расширения вен очень важно восстановить функции оперированной ноги. На вопросы читателей «Айболита» отвечает сосудистый хирург Евгений Иванович Лисицын.Когда-то у меня началось рожистое воспаление: от пальцев до колена нога отекла, покраснела.