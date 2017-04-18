Сахар скачет…

Нормальный уровень сахара в крови поддерживают уколы инсулина, таблетки и диета. Но есть обстоятельства, которые заставляют сахар «скакать».
- Интенсивная умственная работа. Когда мозг напряженно работает, то сахар в крови может упасть.
- Гипогликемия во сне. У многих диабетиков случается гипогликемия во сне, после которой сахар утром натощак оказывается повышенным. Часто человек об этом даже не подозревает: превышает дозу продленного инсулина на ночь, а потом удивляется, почему сахар утром натощак такой высокий. При этом он сильно потеет, беспокойно спит и не высыпается. Что делать? Раз в неделю проверяйте сахар среди ночи, перенесите часть вечерней дозы продленного инсулина на дополнительный ночной укол.
- В жару инсулин лучше усваивается. Высокая температура и влажность воздуха понижают сахар в крови. При смене времен года может понадобиться коррекция дозировки инсулина на 10-20%. Весной и летом ее надо снижать, осенью и зимой — повышать. Старайтесь не поливать горячей водой в душе места недавних уколов, иначе продленный инсулин может исчерпаться слишком быстро.
- Отправляемся в отпуск. Во время путешествий сахар скорее подскочит, чем будет гипогликемия. Поездки вызывают стресс, человек часами вынужден сидеть неподвижно в транспорте и, возможно, кушает неподходящую еду. По прибытии на место, наоборот, повышается угроза гипогликемии. Почему? Уровень стресса резко падает, температура воздуха повышается. Еще мозг интенсивно работает, усваивая новые впечатления, и сжигает при этом глюкозу.
- Высота над уровнем моря усиливает обмен веществ, поэтому в горах сахар в крови может падать. Уезжая отдыхать в горы, будьте готовы, что придется снизить дозировки продленного инсулина на 20-40% в первые несколько дней. Это убережет от гипогликемии. В течение нескольких дней организм привыкнет к новым условиям и обмен веществ вернется к норме.
- Cахар несколько недель был нормальный, а потом внезапно подскочил? Вероятная причина — инфекция. Больные диабетом замечают, что он начинает расти за 24 часа до первых симптомов простуды. Инфекция в почках увеличивает потребность в инсулине в 3 раза. Если сахар подскочил, а вам кажется, что вы ничем не заболели, проверьте зубы. Наберите в рот воды со льдом и подержите 30 секунд. Какой-либо зуб заныл — это точно инфекция, срочно обратитесь к стоматологу.
- Резкий выброс гормонов стресса повышает сахар в крови на 4,0-5,5 ммоль каждый раз, когда приходится нервничать. В таких ситуациях лучше ввести «короткий» инсулин.
- Лекарства, которые содержат стероидные гормоны — кортизон и преднизон, — назначают для лечения астмы, артрита, воспаления суставов, системных заболеваний. Эти препараты повышают сахар в крови. У больных диабетом на фоне их приема сахар может зашкаливать. Так же действуют не только таблетки, но и ингаляторы от астмы, стероиды в форме кремов и мазей.
И. М. Лебедев, эндокринолог, врач высшей категории