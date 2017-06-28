С диабетом можно договориться

За мужество, проявленное в борьбе с этой болезнью, москвич Константин Ронинсон награжден специальной медалью.

Немного истории

На сегодняшний день 40 россиян являются обладателями медали, которая носит имя американского врача-эндокринолога Эллиота Джослина. Это его идея — отмечать медалью людей, зависящих от инъекций инсулина, в знак признания их мужества в борьбе с болезнью. С 1948 г. медаль вручали больным, прожившим с диабетом 25 и более лет. А с 1970 г. — 50 и более лет. На лицевой стороне изображен бегущий с факелом мужчина и надпись: «Триумф человека и медицины», на оборотной — «За 50 мужественных лет с сахарным диабетом». В 1996 г. учреждена медаль за 75 лет жизни с диабетом. В 2013 г. — награда за 80 лет жизни с диабетом (пока она присвоена одному человеку).

«Я живу с сахарным диабетом уже 64 года»

— Я еще ходил в детский сад, когда родные обратили внимание на то, что меня мучает жажда и стремительное похудение. Думаю, что мой диабет подтолкнула встреча с агрессивным петухом и наследственность. Эта болезнь не обошла и мою бабушку, и моего оцта.

Поучиться в школе мне удалось лишь 10 дней. Как только приходил на занятия, начинались обмороки. Чтобы не пугать детей, учителя уносили меня из класса на руках в кабинет врача. Начались поездки по детским клиникам. Пришлось расти среди взрослых диабетиков. Надолго родными для меня стали стены эндокринологического корпуса Боткинской больницы.

Диабет научил меня любить жизнь. Судьбу не назовешь легкой, но я держусь за жизнь, а жизнь держит меня. Все было — и в обмороки падал, и по больницам мотался, но всегда боролся. Научившись жить на инсулине, закончил филфак Московского университета, 40 лет проработал на физико-приборном заводе. Работа была связана с поездками по стране, но меня это не напрягало. Я объездил всю страну. Любил ходить в турпоходы. Баловался шашлыками, пивом, собрал даже коллекцию пивных этикеток.

Когда выпадала возможность, отправлялся в зарубежные путешествия. Побывал в Италии, Альпах, Англии, Шотландии. И ничего! Уколешься — и сно­-

ва в дорогу! Недаром же Гоголь, человек, не отличавшийся крепким здоровьем, как-то заметил: «Когда сажусь в коляску, забываю о болезнях». По молодости лет иногда пренебрегал режимом питания, и диабет жестко и не раз напоминал о себе, наказывал.

«Мне не нравится слово «вдруг»

— Что бы я сказал человеку, который вдруг узнал, что болен диабетом? Мне не нравится слово «вдруг». Хотя из-за того, что в поликлиниках непросто попасть на прием к опытному эндокринологу, сталкиваться с ним приходится часто. И все же… Не надо паниковать! Доктор Эллиот Джослин, основатель Диабетического центра в Бостоне, считал, что самоконтроль — лучший способ избежать осложнений диабета.

С диабетом можно договориться о долгом совместном пути. Конечно, придется отказаться от злоупотребления высококалорийной пищей, малоподвижного образа жизни. Если этого не сделать, грозит ожирение. Надо строго контролировать состояние углеводного обмена. Но пусть это не пугает: диабет — не шлагбаум, запрещающий заниматься любимой профессией и активно жить. Можно вспомнить сотни знаменитых людей, которые болели диабетом: Фаина Раневская, Юрий Никулин, Эрнест Хэмингуэй, Элизабет Тейлор… Известный американский актер Сильвестр Сталлоне и наш Армен Джигарханян тоже борются с сахарным диабетом.

«Как чувствую себя сегодня?»

— С увлечением читаю Купера, Дюма, штудирую библиотеку военных приключений. Хотя глаза начали подводить… Люблю взять в руки книги по философии, психологии человека. Стараюсь не раздражаться по пустякам, радоваться красоте жизни. Оптимисты реже болеют. Хотя силенок поубавилось, и с этим приходится считаться, что греха таить. О чем жалею? Что за долгую жизнь не научился плавать…

К. Ронинсон, Москва