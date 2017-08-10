Ослеп от… инсулина

Больного диабетом крайне сложно перевести на инъекции инсулина. Камень преткновения — мифы об инсулине.

Уколы инсулина — это крайность. Таблетки принимать удобнее. Но со временем наступит момент, когда своего инсулина пациенту уже недостаточно, и таблетки не смогут снижать уровень глюкозы в крови. Такова природа сахарного диабета II типа: со временем запас бета-клеток поджелудочной железы, ответственных за выработку инсулина, истощается. Это тут же отражается на уровне гликированного гемоглобина. Все больные диабетом должны регулярно его определять в лаборатории, если этот показатель превышает допустимую величину (до 6,5% — у людей 50 лет, до 7% — у людей до 70 лет и до 7,5% — у людей старше 70 лет). Несмотря на таблетки, человек должен получать инсулин. В идеале — это 30-40% пациентов со стажем болезни больше 10 лет.

На практике в России инсулин получают 23% больных сахарным диабетом II типа. Но многие переходят на него спустя 12-15 лет от начала болезни, когда уровень глюкозы зашкаливает. У большинства из тех, кто решился перейти на инсулин, уже есть серьезные (в первую очередь — сосудистые) осложнения. Одна из причин, по которой люди не хотят переходить на инсулин, — страх пациента пе­ред инъекциями, которые придется делать всю жизнь.

Принимая инсулин, необязательно соблюдать диету. На самом деле прием инсулина не означает, что надо отказаться от диеты. Ее необходимо соблюдать еще и потому, что, перейдя на инсулин и улучшив уровень глюкозы крови, диабетики, как правило, начинают прибавлять в весе. Но если четко следовать предписаниям врача, вес останется стабильным и дозы инсулина не нужно будет увеличивать.

Инсулин может ухудшить состояние. Так считают некоторые больные сахарным диабетом II типа, ошибочно связав совпавшие по времени осложнения болезни с назначением инсулинотерапии. Мол, сосед по даче стал принимать инсулин и… ослеп. На самом деле к такому развитию событий приводит не инсулин, а долгое отсутствие лечения.

При диабете II типа вообще нельзя есть углеводы. Только углеводы, содержащиеся в пище, повышают уровень глюкозы в крови. Но организм 60% энергии получает именно из них. Если он не получит углеводы с едой, их произведет печень. В итоге, если вечером у такого диабетика сахар в крови 6 ммоль/л, утром он может повыситься до 9 ммоль/л. Выход один: уменьшать количество углеводов в питании, но полностью не отказываться от них. Питаться чаще, но меньше. Не есть одновременно хлеб, кашу, яблоки и другие продукты, повышающие сахар в крови.

Другой вариант — отказаться от углеводов, которые быстро всасываются в кровь. Речь идет о чистом сахаре, особенно, если он растворен в жидкости — чае или кофе. То же касается соков из пакета или свежевыжатых. На глюкозу крови они действуют одинаково. Лучше съесть яблоко, чем выпить яблочный сок. Сахар повышают и такие продукты, которые прошли длительную термическую и механическую обработку: разваренная гречневая и рисовая каши, картофельное пюре. Но не впадайте в крайности: сырую гречку, замоченную в кефире, есть не нужно.

С. В. Короткова, эндокринолог, врач I категории