При сахарном диабете очень опасны раны на стопах. Как их избежать и что делать, если повреждения все-таки появились.

Выбирайте комфортную обувь. Она не должна жать и болтаться на ноге. Важно, чтобы обувь сидела удобно изначально и ее не пришлось разнашивать. Если чувствительность ног снижена, во время примерки человек не всегда чувствует, что обувь давит. Поэтому, прежде чем отправиться в магазин, дома обведите контур стопы на бумаге, вырежь­те заготовку, а в магазине вложите ее в обувь. Листок нигде не должен загибаться. Желательно, чтобы даже у босоножек и домашних тапочек пятка была закрыта. И еще: не носите обувь на босу ногу — обязательно надевайте носки или подследники.

Ежедневно мойте ноги теплой (не горячей!) водой с мылом и досуха промокайте (не растирайте!) полотенцем. Обязательно вытирайте между пальцами. Если кожа стоп сохнет, пользуйтесь жирным кремом, лучше с мочевиной — он отлично подходит при сахарном диабете. Посещаете мастера по педикюру? Отказывайтесь от обрезного. При такой процедуре загрубевшую кожу срезают бритвой, а это повышает риск травмирования кожи. По этой же причине нельзя обрезать ногти на ногах — только подпиливать, не сильно закругляя края.

Ежедневно осматривайте ноги. Обязательно просматривайте промежутки между пальцами, а также нижнюю поверхность стопы. Для удобства пользуйтесь небольшим зеркальцем. Если из-за лишнего веса тяжело нагибаться или у вас плохое зрение, попросите осмотреть ваши стопы близких людей. Осматривать необходимо и обувь: следите, чтобы у нее нигде не была порвана подкладка и не торчали гвоздики. Опасно, если в обувь попадет камешек.

Рана появилась? Забудьте о йоде, зеленке, марганцовке и дезинфицирующих спиртовых растворах. Они «дубят» кожу, а это замедляет заживление. Для обеззараживания подойдет перекись водорода, мирамистин или хлоргексидин. Старайтесь пореже тревожить рану. Если за 2-3 дня она не затянулась или изначально была большой, надо идти к врачу.

А. З. Зорькина, эндокринолог, врач II категории