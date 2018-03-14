Магний и диабет

Китайские ученые заявили об окончании исследования, результатом которого стал список продуктов, защищающих организм от сахарного диабета.

Общее у всех продуктов — большое содержание магния. Именно он, по мнению ученых, способен защищать от сладкой болезни. Магний при диабете настолько полезен, что способен не только предотвращать, но и помогать в лечении диабета. В исследованиях приняли участие более миллиона человек. Итоги эксперимента — при употреблении продуктов с магнием риск возникновения диабета второго типа снижается на 26%.

Почему магний так полезен?

Потому что он активно взаимодействует с инсулином, повышая его выработку и улучшая способность тканей поглощать инсулин. А при наличии диабета магний уменьшает вероятность осложнений и помогает легче компенсировать сахар. О недостатке магния в организме говорят такие симптомы: нарушение чувствительности, покалывания в теле, судороги, утомляемость, потеря аппетита, диарея, рвота, запоры. Чтобы избавиться от таких неприятностей, нужно правильно питаться, выбирая при этом продукты с высоким содержанием магния. Обратите внимание, что некоторые продукты довольно углеводистые, поэтому не забывайте считать хлебные единицы и гликемический индекс во время каждого приема пищи. Лидеры по магнию — картофель, горох, изюм. Диабетикам их есть нельзя. И все же исключать из рациона даже, казалось бы, вредные продукты не стоит.

Сколько мг магния содержится в 100 г

Чай — 440, арбуз — 224, кофе в зернах — 200, крупа гречневая ядрица — 200, какао-порошок — 191, фундук — 172, молоко сухое обез­жиренное — 160, крупа геркулес — 129, молоко сухое цельное — 119, крупа овсяная — 116, горох — 88, крупа пшеничная — 83, шпинат — 82, шпик свиной — 80, мука ржаная обойная — 75, хлеб пшеничный зерновой — 74, сыр «Чеддер» — 54, дрожжи — 51, печень трески, сыр, томатная паста — 50, крупа ячневая, рисовая, гречневая — 48, хлеб ржаной формовой — 47, консервы в томате — 43, изюм — 42, крупа перловая, салат — 40, горошек зеленый, морковь красная — 38, чеснок, треска, капуста кольраби — 30, сыр плавленый, свинина — 27, баранина, мясо кролика — 25, картофель, брынза, творог жирный — 23, говядина, колбаса вареная, свекла, редька — 22, куры, сосиски молочные, томаты грунтовые — 20, субпродукты (печень, сердце почки), лук зеленый, земляника — 18, цветная капуста — 17, капуста белокочанная, краснокочанная, квашеная, простокваша, макароны высшего сорта — 16, грибы — 15, молоко коровье, огурцы соленые, тыква, лук репчатый, кефир жирный, хлеб пшеничный — 14, апельсины, грейпфруты, дыня, редис, майонез — 13, груша, яйцо куриное, томатный сок — 12, перец сладкий красный — 11, яблоки, сок виноградный — 9, абрикосы, сливки 20% жирности, сметана 20% жирности — 8, перец сладкий зеленый — 4,8, орехи грецкие — 3.