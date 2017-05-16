Кофе из одуванчиков

В корнях одуванчика высокое содержание инсулина, поэтому они очень полезны для больных сахарным диабетом.

Из одуванчика можно приготовить напиток, похожий на кофе. Выкопанные корни вымойте и сразу порежьте на одинаковые кусочки 1,5-2 см длиной (самые крупные ломтиками около 0,5 см толщиной). Мокрые нарезанные корни выложите на противень, накройте крышкой и на 5-10 минут поставьте в горячую (около 150°С) духовку. Откройте дверцу, убавьте огонь и, помешивая, жарьте корешки до коричневого цвета. Напиток будет тем крепче, чем сильнее обжарены корни. Просейте их через дуршлаг, чтобы убрать подгоревшие мелкие корешки (они придают напитку излишнюю горечь), окончательно досушите и измельчите в кофемолке. Заваривайте как обычный кофе (или в смеси с ним).

P. S. Собирать корни лучше осенью. Тогда в них будет больше всего инсулина. К маю его останется в 10 раз меньше.

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