Горькая сладость

Мы беседуем о диабете с ведущим эндокринологом страны, профессором Александром Аметовым.

— Многие врачи отправляют своих пациентов сдавать анализ на уровень глюкозы в крови натощак. Но диабетиков не становится меньше…

— Этот анализ не всегда правильно оценивается. В первую очередь врачами, которые сидят на приеме, — к ним чаще всего обращаются пациенты. Считается, что в норме сахар в крови должен быть меньше 6-6,5 ммоль/л. А на самом деле это уже свидетельствует о том, что человек находится в зоне преддиабета. В его организме уже развивается состояние глюкозотоксичности, которое тянет за собой целый шлейф гормональных нарушений. Но вместо того чтобы остановить процесс, начинать гасить пожар, врач игнорирует этот факт. А когда время упущено, обратного хода у болезни уже нет.

— Если начать лечить диабет на этапе преддиабета, можно остановить недуг?

— Остановить — навряд ли, но затормозить его развитие, а главное, развитие осложнений диабета — да. В Германии каждый гражданин, когда ему исполняется 40 лет, получает конверт, в котором находится тест-полоска для определения сахара крови — напоминание о том, что он находится в зоне риска. Почему бы такую практику не ввести и в России?

— Что же для этого нужно сделать?

— Контролировать вес, быть физически активным (совершать не менее 10 тысяч шагов в день). В питании ограничить жиры, легко­усвояемые углеводы и увеличить потребление растительной пищи. Разумеется, надо принимать сахароснижающие препараты.

— Если есть преддиабет, надо ли принимать какие-то лекарства?

— Да. Сегодня во многих развитых странах мира их назначают на ранней стадии диабета. Доказано, что это эффективно. Было бы неплохо, если бы и наши доктора знали об этом. Ведь гораздо больше денег уходит на лечение осложнений сахарного диабета, которые можно и нужно как можно раньше предупреждать.

— Есть какие-то признаки, по которым можно вычислить у себя преддиабет?

— Есть. Это слабость, жажда, сухость во рту, частое мочеиспускание, внезапная потеря веса, зуд в промежности, в области живота, необъяснимые прыщи на теле. Это первые признаки повышения сахара в крови. К диабету склонны те, кто страдает ожирением, гипертонией и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

— Получается, этим людям нужно регулярно обследоваться?

— Совершенно верно. А также всем, кто старше 45 лет, и тем, у кого сахарным диабетом страдали родители и другие ближайшие родственники. Хотя бы раз в год (а лучше чаще) необходимо проверять уровень глюкозы в крови натощак и после еды. И если показатель выше 6,1 ммоль/л натощак и выше 11,1 ммоль/л через

2 часа после еды, нужно срочно бежать к эндокринологу.

— Может, к диабетологу?

— Такой специальности теперь нет. В прошлом году ее в России упразднили, решив, что диабетом должны заниматься терапевты. К сожалению, многие из них плохо разбираются в этом заболевании.