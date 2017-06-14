Защищайтесь от болтливых

Болтливая маникюрша, лезущая во все дела соседка, обожающая сплетничать дальняя родственница… Все они навязывают общение, которое вас раздражает и напрягает? Такая навязчивость может быть трех типов.

Корыстная. Самая безобидная, несмотря на название. Люди хотят общаться с вами, потому что вы красивы, богаты, успешны. Вам говорят комплименты, вас хвалят. Это приятно. Но очень быстро такие люди начинают просить отдачи. Поэтому от такого общения нужно отказываться сразу и мягко.

Эмоциональная. Людям нужны ваше время и эмоции. Они буквально «втираются» во все сферы вашей жизни, хотят стать необходимыми во всем. Так, соседка может советовать своих врачей или школу для ребенка, а случайный таксист — предлагать починить кран в ванной. Если допустите такого человека в свою жизнь, а потом постараетесь от него избавиться, он проявит агрессию. И будет всем вокруг рассказывать о вас нелестные вещи. Научитесь сразу ставить подобных людей на место. Разумных аргументов они не понимают, поэтому пусть лучше небольшая неприязнь выльется на вас сразу, чем волна негатива — спустя время.

Энергетическая. «Бьет» уже не только по вашему времени и настроению, но и по здоровью. Навязываются люди, которые вечно несчастны, печальны, ненавидят жизнь и окружающих. Они чувствуют себя обиженными, обделенными и требуют соучастия. А оно отбирает ва­ши силы. Лучший способ борьбы — предложить реальную помощь и, когда ее не примут (а так всегда и происходит), исключить человека из жизни. Переделать его вы не сможете.

P. S. Если не хотите идти на сближение с человеком, во время разговора с ним принимайте закрытые позы — руки, скрещенные на груди или сцепленные за спиной. Избегайте контакта глазами. Вежливо, но непреклонно сворачивайте разговоры, переходящие на те или иные личные темы. Это касается и личных тем собеседника. Многие люди полагают, что если делятся с вами сокровенным, то и вы должны проявлять такую же откровенность.

С. П. Кудрявцева, психолог, кандидат психологических наук