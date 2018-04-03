Все на подзарядку!

В межсезонье мы часто чувствуем себя уставшими. Вернуть бодрость помогут правильные продукты.

Гранат. Содержит витамины А, В, С, Е, Р, кальций, магний, калий, марганец, кобальт. Наполняет тело энергией, повышает сопротивляемость организма к бактериям, улучшает аппетит. Достаточно съедать полграната или выпивать 1 стакан гранатового сока в день.

Овсянка. Богата витаминами группы В, калием, магнием, фосфором, хромом, железом, марганцем, йодом. Содержит сложные углево­-

ды, которые медленно усваиваются и перерабатываются в энергию, которой хватит на целый день. Для получения пользы хватит 100 г овсянки в день.

Травяной чай (имбирный, мятный, ромашковый, с лимоном, шиповником). Кладезь витаминов С, В1, В2, К, Е, кальция, марганца, железа. Чтобы быть бодрым, нужно пить именно такие напитки, так как они не содержат кофеин. Норма в день — 2 литра.

Цветная капуста. Источник витаминов С, В1, В2, РР, каротина, фосфора, магния, железа. Борется с усталостью и раздражительностью, заряжает энергией и пробуждает интерес к жизни. В день рекомендуется съедать 50 г капусты.

Грейпфрут. В нем содержатся витамины С, Е, В1, В2, В3, В6, каротиноиды, макро- и микроэлементы, фруктовые кислоты, пектины. Это отличный природный источник энергии, восстанавливает силы после болезни и во время напряженного умственного труда. В день нужно выпивать 1 стакан свежевыжатого сока.

Говядина. Содержит белок, витамины группы В, А, С, РР, калий, железо, цинк. Улучшает состояние кровеносной системы, дарит силы, наполняет энергией, помогает концентрировать внимание. Достаточно съедать в день 100 г говядины.

Миндаль. Низкокалорийный источник энергии. Содержит витамины В2, Е, магний, кальций, цинк. Нормой считается 100 г орешков в день.

Морские водоросли. В них есть магний, железо, йод, витамины В2, Н, С. Водоросли помогают не чувствовать усталости, легче сопротивляться инфекциям. В день достаточно 100 Г.

Шпинат. Содержит витамины В, В1, В2, С, РР, К, Е, белки, аминокислоты. Защищает от преждевременного старения, дарит бодрость, улучшает память. Норма — 100 г в день.

М. В. Куземкина, диетолог, врач I категории