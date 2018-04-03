Все на подзарядку!

В межсезонье мы часто чувствуем себя уставшими. Вернуть бодрость помогут правильные продукты.

Гранат. Содержит витамины А, В, С, Е, Р, кальций, магний, калий, марганец, кобальт. Наполняет тело энергией, повышает сопротивляемость организма к бактериям, улучшает аппетит. Достаточно съедать полграната или выпивать 1 стакан гранатового сока в день.

Овсянка. Богата витаминами группы В, калием, магнием, фосфором, хромом, железом, марганцем, йодом. Содержит сложные углево­-
ды, которые медленно усваиваются и перерабатываются в энергию, которой хватит на целый день. Для получения пользы хватит 100 г овсянки в день.

Травяной чай (имбирный, мятный, ромашковый, с лимоном, шиповником). Кладезь витаминов С, В1, В2, К, Е, кальция, марганца, железа. Чтобы быть бодрым, нужно пить именно такие напитки, так как они не содержат кофеин. Норма в день — 2 литра.

Цветная капуста. Источник витаминов С, В1, В2, РР, каротина, фосфора, магния, железа. Борется с усталостью и раздражительностью, заряжает энергией и пробуждает интерес к жизни. В день рекомендуется съедать 50 г капусты.

Грейпфрут. В нем содержатся витамины С, Е, В1, В2, В3, В6, каротиноиды, макро- и микроэлементы, фруктовые кислоты, пектины. Это отличный природный источник энергии, восстанавливает силы после болезни и во время напряженного умственного труда. В день нужно выпивать 1 стакан свежевыжатого сока.

Говядина. Содержит белок, витамины группы В, А, С, РР, калий, железо, цинк. Улучшает состояние кровеносной системы, дарит силы, наполняет энергией, помогает концентрировать внимание. Достаточно съедать в день 100 г говядины.

Миндаль. Низкокалорийный источник энергии. Содержит витамины В2, Е, магний, кальций, цинк. Нормой считается 100 г орешков в день.

Морские водоросли. В них есть магний, железо, йод, витамины В2, Н, С. Водоросли помогают не чувствовать усталости, легче сопротивляться инфекциям. В день достаточно 100 Г.

Шпинат. Содержит витамины В, В1, В2, С, РР, К, Е, белки, аминокислоты. Защищает от преждевременного старения, дарит бодрость, улучшает память. Норма — 100 г в день.

М. В. Куземкина, диетолог, врач I категории

Предыдущая статья: Следующая статья:
На ту же тему
Поделитесь своим мнением
Для оформления сообщений Вы можете использовать следующие тэги:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Рак простаты

Каждый мужчина после 45–50 лет должен знать свою цифру ПСА. Если она больше 4,0, то нужно провести биопсию, потому что высок риск рака простаты.
Чистый прополис

Чистый прополис

Слышала, что при зашлакованности организма возникают разного рода аллергии. Говорят, что хорошо очищать организм прополисом.

Оргазм есть, а спермы нет…

Можно сколько угодно лечиться у гинекологов и андрологов, но так и не родить ребенка, потому что у мужа сперматозоиды попадают в мочу… Речь идет о ретроградном семяизвержении. Важно не ошибиться с диагнозом Заболев радикулитом, мужчина полечился у невролога, а потом обратился к иглорефлексотерапевту.
Ни глаз, ни лица…

Ни глаз, ни лица...

Мода на захудалое девичье тело нередко заканчивается психическим заболеванием. Массовые расстройства сознания и мода на женскую худобу, граничащую с истощением… Этот модерн ориентирован также на упразднение пола во всем — в одежде, порой с демонстративной неаккуратностью и неряшливостью, в курении, чахлом невнятном образе женского тела.

Эликсир молодости и от ревматизма избавит

В ноябре получил гонорар. В то время я лежал в больнице на обследовании.
Айболит. Здоровье. Медицина. Жизнь. © 2013-2018 ·   Войти Наверх