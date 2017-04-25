Весёлый старик не опасен

С годами что-то странное происходит с характером наших родителей. Экономность оборачивается скупостью, внимательность — придирчивостью. Как найти с ними общий язык?

  • Не ждите удовольствия от общения. Если предстоит тяжелый разговор с родителями, постарайтесь удержаться от собственного гнева. Одну секунду будет тяжело, а все остальное время будете получать удовольствие от того, что сдержались. Ведь обижаться не на кого: это не просто наши родители, а мы с вами через 20, 30, 40 лет.
  • Рулите. Мы привыкли, что родители — сильные люди: и совет дадут, и помогут. Но наступает момент, когда нужно взять руль на себя. Они хотят, чтобы мы были успешными. И, если прийти к родителям и начать жаловаться, они уже ничем не помогут. Поэтому есть две правды: хорошая и та, которую им лучше никогда не знать.
  • Попробуйте очутиться на их месте. Надо понять, что такое человек не видящий, не слышащий, который не может встать. Порисуйте в темноте, чтобы представить ощущения, которые испытывают слепые люди. Каждый день их возможности уменьшаются. Примеров много. Кому-то приходится носить на спине устройство вроде металлической раскладушки, которая держит позвоночник. Другой одним ухом уже не слышит, поэтому сидит у телевизора только на определенном месте. Все это нужно учитывать.
  • Сострадайте, но не жалейте. Сострадание и жалость — это небо и земля. Жалость обезоруживает. Жалея человека, мы ничем не можем ему помочь. А сострадание — это конкретная помощь, которая облегчает жизнь стариков.
  • Не спорьте. Есть много моментов, когда хочется ответить. Когда понимаете, что они сами себе противоречат. Но помните, что пожилые люди могут попросту о чем-то забыть. Когда поймете, с кем имеете дело, станет гораздо проще.
  • Дарите впечатления. С возрастом впечатлений становится меньше. Все, что отвлекает пожилых от невеселого образа жизни, очень важно. Они сидят перед домами на скамейках и обсуждают соседей именно потому, что им не хватает впечатлений. Например, чтобы уберечь стариков от мошенников, нужно не дверь железную ставить, а занять их. Постоянно подсовывайте им что-то. Если хотите, чтобы старик рано ушел, посадите его на стул и сдувайте пылинки — долго не просидит.
  • Прощайте. Оставляйте обиды во вчерашнем дне. Сегодня не простите своего деда — завтра может так случиться, что его уже не станет. Если не можете договориться по каким-то вопросам, просто перешагните через них. В спорных ситуациях попробуйте просто выйти, посидеть минут пять, ни о чем не думая. Когда вернетесь, появятся новые силы, чтобы сострадать. И еще очень важно уметь рассмешить своих пожилых родственников. Веселый старик не опасен.

М. Н. Скворцова, семейный психолог

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