В жару болезни обостряются

Как этого не допустить?

Инфаркт и инсульт

При высокой температуре уменьшается объем циркулирующей крови, и она сгущается. На этом фоне повышается риск образования кровяных сгустков, которые могут закупорить сосуд в сердце или мозге.

Не думайте, что инсульт и инфаркт угрожают только пожилым. Рискуют также женщины, принимающие гормональные контрацептивы, мочегонные средства, и те, кто для лечения использует травы — крапиву, зверобой, валериану. Повышенная свертываемость крови может возникать и во время беременности. Как быть? В жару нужно чаще проверять уровень тромбоцитов в крови и делать анализы на свертываемость. Если окажется, что кровь густая, понадобятся разжижающие ее препараты, например «Кардиомагнил». Для улучшения крово­обра­щения рекомен­дуются «Актовегин» или «Трентал». Все лекарства должен назначать только врач после обследования. Также надо пить больше воды и есть свежие ягоды. Особенно осторожными нужно быть людям с диагнозами стенокардия, ишемическая болезнь сердца и гипертония. Им в жару необходимо каждый день измерять давление и пульс и при отклонениях от нормы принимать назначенные врачом препараты. При сердечно-сосудистых проблемах нужно всегда иметь под рукой средство от высокого давления, валидол, капли Вотчала или нитроглицерин.

Гипотонический криз

В жару в воздухе резко снижается количество кислорода. Это может плохо влиять на людей с вегетососудистой дистонией и низким давлением. При дефиците кислорода ощущается слабость, хочется зевать, нередко возникает одышка, нарушается ритм сердца. А при резком снижении давления может даже случиться обморок. Как быть? Нельзя подолгу находиться в душном помещении. Чаще принимайте душ и гуляйте среди деревьев. В комнате, где работаете, расставьте вокруг себя побольше живых растений. Дома по квартире развесьте влажные простыни. Утром и днем принимайте тонизирующие женьшень и элеутерококк, а в течение дня распыляйте на тело воду. При склонности к обморокам в жару нужно носить с собой веер и пузырек с нашатырным спиртом. Если почувствовали головокружение, дурноту — осторожно поднесите его к носу. Если же сознание потерял кто-то из посторонних, вызывайте скорую помощь. Ведь это может быть не простой обморок, а инсульт или инфаркт. Пострадавшего нельзя трясти и бить по щекам. Расстегните ему одежду и помашите чем-то для притока воздуха. Если человек пришел в сознание и жалуется на боль в сердце, дайте ему под язык таблетку нитроглицерина. Если он не может говорить, скорее всего, произошел инсульт. Никаких мер без врача принимать нельзя, чтобы ситуация не ухудшилась.

Болезни щитовидки

Они обостряются не столько от жары, сколько от солнца. Прямые лучи провоцируют повышенную выработку гормонов щитовидки. В результате ухудшается состояние при гипертиреозе, узловой болезни, диффузном токсическом зобе. При активизации щитовидки человек не переносит духоту, сильно потеет, испытывает беспричинное беспокойство. У него учащается сердцебиение, поднимается давление, ускоряется обмен веществ. Иногда даже нарушается зрение. Как быть? Если есть проблемы с щитовидной железой, не находитесь на открытом солнце в самый зной — с 11 до 16 часов. Старайтесь передвигаться только по тени. Носите одежду из легких натуральных светлых тканей, чтобы не притягивать к себе лишний жар. В помещении закрывайте окна шторами. Для облегчения духоты обтирайте руки и ноги кубиками льда, а в офисе — влажными салфетками.

Если все-таки произошло обострение, само собой оно вряд ли пройдет. Нужно обратиться к эндокринологу, сдать анализы на гормоны ТТГ, Т3 и Т4, сделать УЗИ и возобновить прием лекарств. Скорее всего, вам назначат препараты, которые уменьшают образование гормонов щитовидки, препараты против аритмии и кортикостероиды.

М. Е. Исаков, терапевт, кан­ди­­дат меди­цин­ских наук