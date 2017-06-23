В мужчине дремлет лодырь

После 20 лет брака супруг перестал проявлять инициативу в домашних делах. Никуда не идем — хорошо, ничего не нужно делать — замечательно. Табурет сломался — не починит, пока сто раз не напомнишь. Неужели мне все брать в свои руки?

Елена, Саратов

Разберитесь в причинах

Не спешите с криками и ссорами направлять супруга на подвиги, не пилите. Лучше выясните, почему так случилось. Может, он так устает на работе, что не замечает домашних проблем? В выходной возьмите молоток и гвозди и попробуйте починить злополучный табурет. Наверняка муж отнимет инструменты и все сделает сам. Ва­ше дело — по­ощ­рить мастера!

Бывает, в мужчине дремлет лодырь. Тут без толчка не обойтись. У мужчин за 40 нередко появляется равнодушие ко всему. Показывайте, что гордитесь им и его достижениями. Похвалитесь друзьям, как муж отремонтировал холодильник. Расскажите соседке, как умело он выбирает мясо на рынке. И обязательно так, чтобы муж это «ненароком» услышал.

А может, вы сами приучили супруга к иждивенчеству, взвалив все на свои плечи? Меняйте подход к семейным делам. Дайте мужу почувствовать себя главным. Спрашивайте его, а не решайте все сами.

Мужская и женская территории

Разделите все дела на мужские и женские. Без нужды не пересекайте границы мужской территории и не командуйте на ней. Муж должен поверить, что он все решает сам. Пусть чувствует себя хозяином на мужской территории. Супруг должен знать: если в доме он чего-то не сделает — этого не сделает никто! Вы отвечаете за уют в доме и вкусный обед. Он — за исправную сантехнику и бытовые приборы. Так увильнуть от обязанности гораздо труднее.

Умная мотивация

Часто жена навязывает мужу идеи, не оставляя выбора, мотивируя, что это во благо семьи. Но мужчина должен быть главным, защитником, добытчиком. Помогите ему увидеть проблему и ее решение. Подсказывайте его собственную выгоду, убеждайте, что ему все по силам. Пусть ваша инициатива станет просьбой, а не приказом. Так мужчина легче на нее откликнется. Учитесь вдохновлять, а не командовать!

М. Н. Скворцова, семейный психолог

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