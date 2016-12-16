Тревожно на душе…

Для тех, кто хочет отметить свое столетие и погулять на свадьбе правнуков. Как ни печально, но всем желающим дожить до 100 лет придется реже открывать дверцу холодильника.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обнародовала данные о незаконных пересадках донорских органов в Китае. Туда едут десятки тысяч пациентов, отчаявшихся вовремя получить донорский орган на родине.По статистике 85% мужчин при встрече с женщиной оглядываются вслед, потому что шалеют от женских поп. Дамы же, наоборот, предъявляют к ним массу претензий.В цветках картофеля содержится алкалоид – соланин. По своей сути соланин является ядом, но содержание его в цветках слишком мало, чтобы нанести вред организму, а вот польза есть.Это нарушение двигательной функции желчного пузыря и желчных протоков. Есть две основные формы дискинезии – гиперкинетическая и гипокинетическая.