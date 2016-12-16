Тревожно на душе…

Как будто ждешь неприятностей. Справиться с этим можно так.
- Появилась проблема? Не нервничайте. Все, что случается, — «бесцветно». Только человек придает оттенок происходящему. Окрашивайте все в радостные цвета.
- Кто-то обидел? Рассмейтесь ему в лицо, и его грязь к вам не прилипнет.
- На душе тревожно, но не понимаете от чего? Переключитесь на что-нибудь занимательное. Например, посмотрите комедию, полистайте книгу. Займитесь музыкой, поиграйте в карты, наконец. Или оденьтесь потеплее и вытащите себя на прогулку. Идите и наблюдайте, как дышит природа, какие люди проходят мимо… В жизни столько интересного! Зачем забивать голову ерундой?
- Уволили с работы? Примите как подарок судьбы. У вас появилось больше времени на себя любимого.
- Вы знаете, из-за чего на душе кошки скребут? Устройте встречу со своим страхом. Задайте ему вопрос (какой — решать вам) и попробуйте на него ответить. Полученный ответ подскажет выход.
А. К. Краско, психолог