Тревожно на душе…

Как будто ждешь неприятностей. Справиться с этим можно так.

  • trevozhno-na-dusheПоявилась проблема? Не нервничайте. Все, что случается, — «бесцветно». Только человек придает оттенок происходящему. Окрашивайте все в радостные цвета.
  • Кто-то обидел? Рассмейтесь ему в лицо, и его грязь к вам не прилипнет.
  • На душе тревожно, но не понимаете от чего? Переключитесь на что-нибудь занимательное. Например, посмотрите комедию, полистайте книгу. Займитесь музыкой, поиграйте в карты, наконец. Или оденьтесь потеплее и вытащите себя на прогулку. Идите и наблюдайте, как дышит природа, какие люди проходят мимо… В жизни столько интересного! Зачем забивать голову ерундой?
  • Уволили с работы? Примите как подарок судьбы. У вас появилось больше времени на себя любимого.
  • Вы знаете, из-за чего на душе кошки скребут? Устройте встречу со своим страхом. Задайте ему вопрос (какой — решать вам) и попробуйте на него ответить. Полученный ответ подскажет выход.

А. К. Краско, психолог

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