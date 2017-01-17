Сколько в мясе… мяса

Чтобы сэкономить, пищевики наловчились выпускать мясные изделия практически без мяса.

Предприниматели ухитрились превратить обычную воду в один из основных ингредиентов мясных продуктов. Специальные машины микроиглами превращают грудки индейки и курицы в решето. Невидимые глазу дыры заполняются водой. По правилам воды в мясных продуктах должно быть не больше 5%. На самом деле в той же ветчине ее содержится в 10 раз больше.

Производителям разрешено применять трансглютаминазу. Она известна как мясной клей, который скрепляет кусочки мяса. В наших колбасах этот клей удерживает воду, закачанную в мясные продукты. А еще в них добавляют фосфаты. Они растворяют в мясе протеин и связывают добавленную воду. Фосфаты прекрасно наращивают вес изделия, увеличивая доходы предпринимателей. Их добавляют в бекон, дешевую ветчину, роллы из курятины и индейки. Еще одна деталь: у фосфатов малоприятный мыльный привкус (их также используют при производстве мыла). Чтобы скрыть привкус мыла, добавляют соль, сахар, ароматизаторы. Ну а если в беконе вы натыкаетесь на желеобразную массу, похожую на резину, это гидроколлоид, который придает «мясным» изделиям привлекательный вид.

И еще научились извлекать связывающие воду крахмалы из дешевого сырья — бамбука, сои, картофеля. Это помогает сократить количество мяса и создать наггетсы, фактически склеенные из различных кусочков. Сосиски и наггетсы содержат соевый протеин. Он производится в металлических контейнерах, в которые помещаются соевая мука и кислота. При этом в смесь может попадать тяжелый металл, вредный для мозга и нервной системы. В процессе участвует химический растворитель гексан, отравляющий нервную систему. Все это уже привело к тому, что люди начали забывать вкус настоящих мясных изделий.

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