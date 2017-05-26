Руку — на пульс

О чем говорит сердечный ритм? Мы расскажем О заблуждениях на эту тему, которых предостаточно.

Низкий пульс в покое указывает на слабое сердце, а высокий — на сильное, активно работающее. На самом деле. Все наоборот: низкий пульс в покое — признак сильного сердца. Самый редкий пульс у спортсменов — бегунов, велогонщиков, пловцов, спортивных ходоков. От интенсивных кардиотренировок их сердце становится настолько сильным, что ему уже не надо часто сокращаться, чтобы вытолкнуть весь объем крови. Спортсмену в спокойном состоянии достаточно 40-60 ударов в минуту, а некоторым даже 28-30 ударов в минуту! И при этом они прекрасно себя чувствуют. А вот если у нетренированного человека пульс упадет до таких значений, то ему станет плохо, он может даже упасть в обморок. В этом случае пульс ниже нормы может указывать на какие-то заболевания. Однако замечено: если 5-6 раз в неделю заниматься физкультурой, особенно бегом или ходьбой, через 3-4 месяца занятий частота пульса в покое приближается к нижней границе нормы. Неровный пульс указывает на приближение сердечного приступа. На самом деле. На эту опасность указывает не один пульс, но и боль в груди, затрудненное дыхание, головокружение, слабость. Сам же по себе неровный пульс, например, при выполнении тяжелой работы и стрессе, — это естественно. Но если у вас аритмия (особенно частая или сопровождаемая неприятными ощущениями), надо сходить к кардиологу. Частый пульс в покое указывает на стресс. На самом деле. Не всегда. Слишком быстрый пульс может указывать и на то, что вы перебрали с сигаретами или кофе. Если же пульс в покое постоянно учащен, не стоит все списывать на стресс — обратитесь к врачу. Хотя верхней границей нормы и считаются 90 ударов в минуту, постоянные 85 ударов и больше — весомый повод навестить кардиолога. Если пульс в порядке, то и давление нормальное. На самом деле. Между ними нет прямой связи. Организм может поддерживать нормальное давление при повышенном или пониженном пульсе, равно как и повышать давление при нормальной или низкой частоте сокращений сердца. Не смешивайте эти два параметра. Если есть подозрения насчет давления, измеряйте его, а не пульс. И уж конечно не отказывайтесь от приема препаратов для снижения давления, прописанных врачом, только потому, что у вас нормальный пульс. Этот миф опасен. Вера в него может привести к инсульту!

P. S. У сердца нет выходных. Оно совершает почти 100 тысяч сокращений в сутки. Работает круглые сутки без выходных, но бьется с неодинаковой частотой. Чем активнее человек двигается, тем чаще его пульс. И, наоборот, когда спит, частота замедляется на 10-20 ударов. За точку отсчета обычно принимают частоту сердечных сокращений в покое. Измеряют ее в положении лежа после того, как человек неподвижно полежит не меньше 5 минут. Этот показатель зависит от возраста человека и пола, но в среднем нормальный пульс в покое для взрослого — от 60 до 90 ударов в минуту. У полных людей может быть несколько выше, но все равно в пределах нормы.

С. В. Руцкая, кардиолог, врач II категории