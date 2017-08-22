Ринит на пустом месте

Иногда летом даже у здоровых людей внезапно возникает аллергический ринит. С чего бы это?

Не был аллергиком и вдруг…

Внезапное появление аллергии у взрослого человека может поставить его в тупик. Не был аллергиком и вдруг… К сожалению, таких случаев с каждым годом становится все больше. Аллергический ринит никогда не появляется на пустом месте. Этому событию всегда предшествуют аллергический дерматит, конъюнктивит, пищевая или лекарственная аллергия. То есть аллергия в том или ином варианте была раньше, пусть даже много лет назад. Сейчас же возникла острая реакция на пыльцу — сезонный поллиноз. Провокатор — высокая концентрация пыльцы в воздухе.

Иммунитет ослаблен вирусом

Никакой контакт с аллергенами не приведет к развитию болезни, если у вас крепкий иммунитет. Когда же слизистая оболочка повреждена, ее проницаемость повышается в 10 раз. Аллергия на таком фоне развивается чаще и быстрее. Отчего же повреждается слизистая оболочка? В первую очередь под действием вирусной инфекции. Поэтому обострение ринита часто случается после недавно перенесенной ОРВИ или «простуды». Более того, некоторые вирусы имеют схожую с аллергенами структуру.

С одной стороны, на людей действует агрессивная пыльца. А с другой — слабо защищает собственный барьер от аллергенов. В результате год от года число аллергиков увеличивается. Разумеется, аллергический ринит, даже появившийся впервые, нельзя пускать на самотек, иначе аллергическое воспаление затронет весь организм. Повышается риск развития астмы, и еще сильнее снижаются защитные свойства кожи и дыхательных путей.

Лечебная лестница

Самый легкий вариант аллергического ринита проявляется зудом, чиханьем и течением из носа. В этом случае применяются антигистаминные средства внутрь или назальные спреи. Причем для приема внутрь надо выбирать препараты второго поколения — они не вызывают сонливости, жажды, не действуют на пульс и аппетит. Их выпускают в таблетках, каплях, сиропах и суспензиях. Выбор назальных спреев пока невелик, их всего два — «Тизин алерджи» и «Аллергодил».

На следующей стадии ринита появляется заложенность носа. Лечение усложняется. К антигистаминным таблеткам добавляются стероиды в виде спреев. Сегодня в аптеках много таких препаратов. А для облегчения дыхания носом можно использовать сосудосуживающие капли и спреи, но только коротким курсом — не больше 5 дней, иначе развивается привыкание.

Третья ступень — запущенный ринит. Нос заложен постоянно, снижается или совсем пропадает обоняние.

Как с этим жить?

Пыльца действует на вас всякий раз, когда выходите из дома, но может причинять беспокойства и в закрытом помещении. Ведь она проникает через открытые окна и двери. Поэтому, если есть возможность, в период цветения растений постарайтесь поехать в другую климатическую зону, например на море или в горы, — там концентрация пыльцы меньше. Если уехать нельзя, без особой нужды за город не выезжайте. И тем более не занимайтесь прополкой в саду или огороде.

В городской квартире не открывайте окна, для охлаждения воздуха используйте кондиционер. Проветривайте помещение только после дождя, вечером и когда нет ветра. На открытые окна и двери можно повесить смоченную простыню или марлю, сложенную в несколько слоев.

В. О. Чеботарева, аллерголог, врач высшей категории