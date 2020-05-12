Решай сам: пить или не пить

Какие болезни грозят любителям спиртных напитков, если они не знают меры.

Депрессия. После того как организм переварит спиртное, настроение может ухудшиться. Со временем клетки мозга начинают погибать или работать неправильно. Это может привести к развитию психических заболеваний, включая депрессию.

Ожирение. Алкоголь — прямой путь к набору лишних килограммов не только потому, что он очень калорийный. Просто человек не замечает, сколько ест. А закуски стимулируют аппетит еще больше.

Потеря памяти и деменция. Из-за употребления спиртного могут появиться провалы в памяти и деменция. Да, она бывает не только старческой! Французское исследование с участием 57 тысяч человек показало, что более 60% случаев деменции — у тех, кто часто употребляет алкоголь.

Инфаркт. Даже если с сердцем проблем нет, любители алкоголя сильно рискуют получить инфаркт. У тех, кто пьет мало, но часто, риск тоже большой. Это связано с повышением артериального давления.

Кардиомиопатия. Со временем сердечная мышца слабеет. Это состояние называют алкогольной кардиомиопатией: сердцу становится сложнее перегонять кровь по телу. В итоге усталость, проблемы с дыханием, судороги в конечностях, а затем — отказ внутренних органов.

«Жирная» печень. Именно печень перерабатывает все вредности из пищи и напитков. Из-за долгого воздействия вредных веществ клетки печени замещаются жировыми. Это приводит к алкогольному гепатозу и циррозу печени.

Панкреатит. Это сложное заболевание, которое ведет к диабету и раку поджелудочной железы. Чрезмерное употребление алкоголя — не единственный провокатор, но риск повышает.

Рак. При частом употреблении алкоголя растет риск развития рака груди, печени, гортани. Исследование показало, что 13% случаев рака связаны с алкоголем. Когда он расщепляется, то превращается в том числе в токсичное вещество — ацетальдегид.

Пневмония и туберкулез. Алкоголь действует на иммунную систему. Это делает организм более восприимчивым к вирусам и бактериям, что приводит к воспалению легких и туберкулезу.

ВИЧ. Крепко выпив, человек становится неразборчив и легко вступает в интимный контакт с малознакомыми людьми. О предохранении в такие минуты мало кто помнит… Поэтому рискует зара­зиться не только ВИЧ, но и другими болезнями.

Ф. М. Бероева, терапевт, врач высшей категории