Привет из Уханя

Расскажу, как я переболел коронавирусом. Где зара­зился, понятия не имею.

Мне 21 год. Мой дом и школа, где я учу японский язык, находятся в пяти километрах от уханьского рынка морепродуктов, откуда, как полагают, пошел коронавирус. 17 января стало ломить тело, и мне показалось, что немного поднялась температура, но я ее не мерил. Принял несколько таблеток от простуды.

Понятия не имею, как я заразился. Обедаю всегда в одном и том же кафе рядом со школой. Почти не гулял в те дни (было очень холодно), сразу после занятий шел домой. 21 января ломота стала сильнее. Померил температуру — она была повышенная. Родители убедили меня пойти в больницу. Она была переполнена. Я увидел врачей в защитных костюмах и понял: происходит что-то серьезное. Эта больница — одна из лучших в Ухане, но из-за большой очереди решил пойти в другую. Это решение оказалось правильным. Во второй больнице у меня взяли анализ крови, проверили работу печени и сделали КТ. Томография показала затемнения в нижней части легких. Мне выписали лекарства, в том числе средства китайской народной медицины, и отправили домой.

Ухань закрыли. Папа сказал, что в квартире я должен быть на карантинном положении. Из сериалов про эпидемии мы знали, что надо запасаться едой, — родители закупились лапшой быстрого приготовления. До сих пор мы ее так и не съели: в супермаркетах продуктов хватало, исчезли только дезинфицирующие средства.

В моей комнате есть своя ванная — это помогло соблюдать карантин. Еду приносила бабушка, она при этом надевала маску. Ел я палочками, которые потом выкидывал. 25 января назначили очередной осмотр. У меня начался сухой кашель. Результаты обследования показали, что инфекция распространилась на все легкие. Мне поставили капельницу. Врач сказал, что подозревает коронавирус, но тест на него делают только по решению экспертной комиссии.

Назавтра мне стало трудно вставать, сильно знобило. Температура была 39°С. А кашлял так, что болели спина и живот. Это были худшие дни в моей жизни. Я понял, что надо чем-то отвлекаться, чтобы поддерживать себя морально, поэтому смотрел свой любимый аниме-сериал.

28 января прошло еще одно обследование. Легкие стали выглядеть получше. Экспертная комиссия назначила мне тест на коронавирус.

29 числа кашель и жар начались у моего брата, КТ тоже показало проблемы с легкими. Температура поднялась у бабушки. Тем временем мой тест оказался положительным. В больнице мне выдали на 5 дней лекарств, которые обычно назначают против ВИЧ. Всей семье тоже прописали схему лечения. Госпитализировать меня не стали — сказали оставаться дома, поскольку в больнице мало коек.

2 февраля пришел положительный тест брата. Сейчас брат уже в порядке, анализ отрицательный. Бабушка температурила четыре дня, а потом поправилась. Тест ей не делали.

4 февраля я совсем перестал кашлять. Меня опять проверили на коронавирус, результат оказался отрицательный. Это же подтвердил еще один тест 7 февраля. Так что выздоровел…

Тайгер Йе, Ухань