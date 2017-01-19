Почему вы устаете?

  • Подсели на кофе. Что плохого в чашке кофе утром? Да ничего. Но имейте в виду — кофеин не дает реальной энергии, а потрошит вашу «энергетическую заначку». Поэтому после кофе вы сначала чувствуете прилив сил и любовь к жизни, а потом кривая настроения и бодрости резко идет вниз. Если не можете обойтись без кофе, выпивайте не больше одной чашки за раз, хорошо бы с молоком.
  • Организму не хватает железа. Дефицит этого элемента может вызвать хроническую усталость. Ведь при недостатке железа клетки организма недополучают кислород. Много железа в постной говядине, почках, зелени, яйцах, орехах. Этот элемент лучше усваивается вместе с витамином С, поэтому богатые железом продукты запивайте апельсиновым соком. А вот кофе, наоборот, мешает железу усвоиться.
  • Выходные проводите в кровати. В субботу, радуясь свободе, засиделись допоздна и в воскресенье валяетесь в постели до обеда? Значит, поздно заснете и не выспитесь к утру рабочего понедельника. Лучше встаньте пораньше, погуляйте, а после обеда, если захочется, поспите полчасика. Это вернет бодрость и не нарушит график сна.
  • Беспокоитесь из-за мелочей. Вечно рисуете себе картинки страшного будущего? Перестаньте драматизировать. Тревожность съедает много сил. Медленно и глубоко по­дышите, если поймали себя на мыслях о нехороших вещах. И перестаньте смотреть новости — сейчас мало говорят и пишут о хорошем.
  • Выпиваете бокал вина перед сном? Вам кажется, что оно позволяет расслабиться? Алкоголь действительно поначалу расслабляет, но, усвоившись, провоцирует выброс гормона стресса — адреналина. Поэтому есть вероятность, что вы проснетесь среди ночи или наутро встанете разбитым. Если и пропускать стаканчик, то не позже чем за 3-4 часа до сна. И то не каждый день — это не должно войти в привычку.
  • Пьете мало воды. Если организму не хватает жидкости, кровь начинает сгущаться. Сердцу становится сложнее ее качать. Снижается скорость, с которой органы снабжаются питательными веществами и кислородом. Чтобы чувствовать себя лучше, выпивайте ежедневно не меньше 30 мл воды на каждый килограмм веса.
  • Не умеете отказывать. Вас в детстве всегда учили помогать другим. Однако постоянное удовлетворение чужих желаний истощает морально и физически. Поэтому учитесь говорить нет.

А. П. Цветкова, терапевт, врач II категории

Предыдущая статья: Следующая статья:
На ту же тему
Поделитесь своим мнением
Для оформления сообщений Вы можете использовать следующие тэги:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Глаза зимой

Как уберечь глаза от солнечной аллергии в холодное время года и облегчить свои страдания? Слезотечение или повышенная слезливость, светобоязнь, припухлость век – все это симптомы заболевания под названием солнечная аллергия.

Нет сил терпеть эту адскую боль…

Мне всего 24 года. Диагноз остеохондроз, ущемление седалищного нерва.

Топинамбур подарит бодрость

Как-то соседка дала корень топинамбура (его еще называют земляной грушей) и сказала, что он очень полезен при многих болезнях, а у диабетиков он должен быть на столе постоянно. Бывает, после трудового дня нет ни сил, ни настро­ения.
Каждую ночь просыпаюсь от того, что хочу есть…

Каждую ночь просыпаюсь от того, что хочу есть…

Последние два месяца меня мучает ночной голод. Не могу уснуть, пока не поем.

От катаракты — козья сыворотка

Как лечить катаракту козьей сывороткой? Сколько раз в день закапывать в глаз — 1 или 2-3 раза?
Айболит. Здоровье. Медицина. Жизнь. © 2013-2017 ·   Войти Наверх