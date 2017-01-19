Почему вы устаете?

- Подсели на кофе. Что плохого в чашке кофе утром? Да ничего. Но имейте в виду — кофеин не дает реальной энергии, а потрошит вашу «энергетическую заначку». Поэтому после кофе вы сначала чувствуете прилив сил и любовь к жизни, а потом кривая настроения и бодрости резко идет вниз. Если не можете обойтись без кофе, выпивайте не больше одной чашки за раз, хорошо бы с молоком.
- Организму не хватает железа. Дефицит этого элемента может вызвать хроническую усталость. Ведь при недостатке железа клетки организма недополучают кислород. Много железа в постной говядине, почках, зелени, яйцах, орехах. Этот элемент лучше усваивается вместе с витамином С, поэтому богатые железом продукты запивайте апельсиновым соком. А вот кофе, наоборот, мешает железу усвоиться.
- Выходные проводите в кровати. В субботу, радуясь свободе, засиделись допоздна и в воскресенье валяетесь в постели до обеда? Значит, поздно заснете и не выспитесь к утру рабочего понедельника. Лучше встаньте пораньше, погуляйте, а после обеда, если захочется, поспите полчасика. Это вернет бодрость и не нарушит график сна.
- Беспокоитесь из-за мелочей. Вечно рисуете себе картинки страшного будущего? Перестаньте драматизировать. Тревожность съедает много сил. Медленно и глубоко подышите, если поймали себя на мыслях о нехороших вещах. И перестаньте смотреть новости — сейчас мало говорят и пишут о хорошем.
- Выпиваете бокал вина перед сном? Вам кажется, что оно позволяет расслабиться? Алкоголь действительно поначалу расслабляет, но, усвоившись, провоцирует выброс гормона стресса — адреналина. Поэтому есть вероятность, что вы проснетесь среди ночи или наутро встанете разбитым. Если и пропускать стаканчик, то не позже чем за 3-4 часа до сна. И то не каждый день — это не должно войти в привычку.
- Пьете мало воды. Если организму не хватает жидкости, кровь начинает сгущаться. Сердцу становится сложнее ее качать. Снижается скорость, с которой органы снабжаются питательными веществами и кислородом. Чтобы чувствовать себя лучше, выпивайте ежедневно не меньше 30 мл воды на каждый килограмм веса.
- Не умеете отказывать. Вас в детстве всегда учили помогать другим. Однако постоянное удовлетворение чужих желаний истощает морально и физически. Поэтому учитесь говорить нет.
А. П. Цветкова, терапевт, врач II категории