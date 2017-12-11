Орешки вместо сигареты

Большинство курильщиков, отказываясь от пагубной привычки, начинают набирать вес. При этом едят вроде бы то же самое. Почему же килограммы прибавляются?

Обмен веществ приходит в норму

Если прибавка небольшая — около двух килограммов, можно говорить о перестройке обмена веществ. Иначе говоря, организм приучается жить без никотина. И еще начинается «очистка» от последствий курения, что тоже может повлечь за собой незначительное увеличение веса. Обмен веществ придет в норму максимум через пару месяцев после последней сигареты. Если вы поправились больше чем на два кило и продолжаете набирать вес, наверняка дело не в обмене веществ.

Пищевая «контрабанда»

Чаще всего после отказа от курения вес набирается из-за лишней еды — переедания. Что попадает в желудок, но при этом игнорируется мозгом и не воспринимается им как еда? В первую очередь леденцы и конфеты, орехи и семечки. То есть все мелкое, чем можно занять рот вместо сигареты. Скажете: «Ну какие калории от пяти орешков или пары конфет?» Между тем калорий немало. Семечки и леденцы однозначно лучше сигарет, но зачем набирать лишние килограммы? Еще один источник лишних килограммов — напитки. Если раньше курильщик пил несладкий черный кофе с сигаретой, то теперь вместо сигареты появляются молоко, сливки или сахар.

Усталость вы раньше «закуривали»

Люди курят по разным причинам, большинство из которых — психологические. И бросают тяжело как раз поэтому. Физическая зависимость от никотина исчезает очень быстро. Но кого-то сигарета расслабляла, кому-то помогала переключить внимание. Кто-то привык думать с сигаретой, а для кого-то курение — знак уверенности в себе.

А теперь представьте — вы курили, чтобы расслабиться, теперь сигареты нет, но расслабление необходимо. И ваш организм идет по самому простому и легкому пути: усталость, которую вы раньше «закуривали, вы начинаете заедать. Поэтому мозг и не фиксирует калории. Он не считает такую еду едой, а воспринимает ее как эквивалент сигареты.

Так что, чтобы и от курения отказаться, и не располнеть, заменяйте сигарету не едой, а спортом, чтением, перебиранием четок или разговором по телефону. Иначе есть риск закурить снова или сильно поправиться.