О жизни и смерти

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Ученые продолжают исследования, чтобы выяснить причину возрастной гипотонии и разработать рекомендации людям для продления жизни.

Старение начинается с момента зачатия

Известная фраза «Первый шаг младенца есть первый шаг к его смерти» оказалась неточной. Старение начинается еще раньше. Об этом сообщили химики МГУ. Они выяснили, что старение человека начинается в момент зачатия или практически сразу после него. Есть множество мнений о том, когда именно человек начинает стареть. По статистике, в первые годы жизни смертность высока, но затем она снижается и достигает минимума примерно к девяти годам, после чего начинает увеличиваться. Почему? Московские ученые считают, что из-за накапливающихся в организме повреждений клеток, тканей, органов и систем. Это, собственно, и начинает происходить сразу после зачатия. А к 50-60 годам организм человека вообще перестает бороться со старением. Виноват в этом белок, который отвечает за рост и деление клеток. Его становится все меньше.

Вдруг резко падает давление…

Ученые обнаружили признак скорой смерти. У пожилых людей за несколько лет до смерти начинает падать артериальное давление. Исследователи проанализировали медицинские записи 46 тысяч граждан, которые умерли в возрасте 60 лет и старше. В эту выборку вошли здоровые люди и те, кто страдал сердечно-сосудисты­ми заболеваниями и деменцией. Резкое падение артериального давления за 10-14 лет до смерти отмечено у пациентов с деменцией, сердечной недостаточностью и высоким кровяным давлением. У относительно здоровых людей к концу жизни давление также постепенно снижалось. Ученые продолжают исследование, чтобы выяснить причину старческой гипотонии и разработать рекомендации пожилым людям для продления жизни.

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