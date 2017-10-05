О словах-паразитах

Как определить характер человека по словам-паразитам, которые он употребляет в речи?
- «Кстати» употребляют люди, которым не хватает внимания. Они часто ощущают неловкость и неуверенность в новой компании и так прикрывают свое смущение.
- «Короче» — показатель торопливости, нервозности и агрессии. Чаще всего этим словом пользуются вспыльчивые и болтливые люди.
- «Вообще-то» употребляют неуверенные в себе люди. Но в отличие от предпочитающих говорить «кстати» эти личности могут закатить скандал на ровном месте.
- «Типа» и «Значит» любят повторять настоящие консерваторы. Они против всего нового и правоту своего мнения доказывают агрессивным отношением к собеседнику.
- «Это самое» говорят люди, которым лень ходить на работу, делать что-то по дому. Они ненадежны и импульсивны, так что на них нельзя надеяться. А еще такие люди любят сваливать свою вину на других.
- «Как бы» — признак творческих натур, которые часто проводит время в своем выдуманном мире.
- «Просто» произносят люди, которые сильно зависят от окружения и боятся взять на себя хоть какую-то ответственность.