О словах-паразитах

Как определить характер человека по словам-паразитам, которые он употребляет в речи?

  • «Кстати» употребляют люди, которым не хватает внимания. Они часто ощущают неловкость и неуверенность в новой компании и так прикрывают свое смущение.
  • «Короче» — показатель торопливости, нервозности и агрессии. Чаще всего этим словом пользуются вспыльчивые и болтливые люди.
  • «Вообще-то» употребляют неуверенные в себе люди. Но в отличие от предпочитающих говорить «кстати» эти личности могут закатить скандал на ровном месте.
  • «Типа» и «Значит» любят повторять настоящие консерваторы. Они против всего нового и правоту своего мнения доказывают агрессивным отношением к собеседнику.
  • «Это самое» говорят люди, которым лень ходить на работу, делать что-то по дому. Они ненадежны и импульсивны, так что на них нельзя надеяться. А еще такие люди любят сваливать свою вину на других.
  • «Как бы» — признак творческих натур, которые часто проводит время в своем выдуманном мире.
  • «Просто» произносят люди, которые сильно зависят от окружения и боятся взять на себя хоть какую-то ответственность.
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