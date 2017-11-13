Мода на захудалое девичье тело нередко заканчивается психическим заболеванием.

Массовые расстройства сознания и мода на женскую худобу, граничащую с истощением… Этот модерн ориентирован также на упразднение пола во всем — в одежде, порой с демонстративной неаккуратностью и неряшливостью, в курении, чахлом невнятном образе женского тела. В отличие от искусства возвеличивания красоты человеческого тела в Ренессансе, вплоть до его обожествления, современная мода нацелена на опускание человеческого образа и обезличивание его и в лице, и в фигуре. Ни глаз, ни лица, ни личности. Она демонстративно подчеркивает фигуру человека тугим обтягиванием штанов независимо от фигуры. И своей геометрией указывает на первичные половые признаки. Например, с помощью горизонтальных линий, разделяющих одежду строго на уровне

промежности. Цель — указывать на модную позу дамского Х-стояния с безошибочной точкой пересечения, где все анатомически ясно. Добавьте к этому копирование телемоделей-«звезд», не только их одежды, но и поведения, походки, стояние на скрещенных в форме Х нижних конечностях…

Это противоестественно женской природе. Насмотревшись на анорексичных моделей, подростки и юные девушки позволяют внушить себе, будто это истинный идеал женской красоты, а не стандарт индустрии моды. Поэтому доводят себя до болезненного истощения. Тогда как красота девушки, невесты, матери — это прежде всего цветущее здоровье. Мода на захудалое девичье тело нередко заканчивается психическим заболеванием. Нервной анорексии как самостоятельной болезни не существует. Если ей не дать толчок, она не разовьется.

В. Остроглазов, доктор медицинских наук