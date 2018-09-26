Нейропатия нижних конечностей

Симптомы нейропатии нижних конечностей: острая боль поврежденного нерва, похожая на жжение. Возможно, не боль, а ощущение, похожее на отек, при котором «пробегают мурашки» в виде покалывания.

Причины разные, но суть одна…

Нарушается работа множества нервов и периферической нервной системы в целом. Что такое периферические нервы? Нервная система человека анатомически разделяется на центральную (головной и спинной мозг) и периферическую (нервы, которые являются провод­никами нервных импульсов, передаваемых от головного и спинного мозга к органам и тканям и наоборот). Периферический нерв в поперечном сечении напоминает многожилистый кабель. Внутри находятся сами проводники — отростки нервных клеток, называемые аксонами. А снаружи — миелиновая оболочка, которая проводит нервный импульс, вернее, форсирует его скорость. Болезнь чаще поражает ноги и руки. Это затрудняет циркуляцию крови, и как результат — ухудшается работа мышц и постепенно теряется чувствительность пораженных органов. Симптомы нейропатии нижних конечностей делятся на три категории: чувствительные расстройства, двигательные нарушения и вегетативно-трофические изменения. При различных заболеваниях симптомы нейропатии отличаются. При сахарном диабете одни симптомы, у нейропатии при отравлении свинцом — другие. Может повредиться один нерв, а может и несколько. Сахарный диабет «ест» все нервы обеих нижних конечностей.

Чувствительные расстройства

Развиваются, когда повреждаются сенсорные (чувствительные) нервные волокна. Для них характерны следующие симптомы:

появляются боли — ноющие, выкручивающие, изредка простреливающие. Они возникают в проекции пораженного нерва. У каждого — своя зона иннервации, в ней при его повреждении возникает боль;

человек жалуется на «ползание мурашек», ощущение инородного тела под кожей или как будто по коже бегают насекомые. Эти чувства беспокоят больного и в состоянии покоя, и при ходьбе. Порой они тяжело переносятся и не дают заснуть по ночам. Иногда больные утверждают, что лучше бы они испытывали боль, — настолько неприятными могут быть эти ощущения;

больной не чувствует холодного и горячего, прикосновения вообще, повышается или снижается порог болевых ощущений. Может теряться ощущение поверхности под ногами — как бы земля уходит из-под ног. Подошвенная поверхность ног становится нечувствительной, из-за чего человек спотыкается и даже падает, а, наступив на небольшой камешек, сразу же теряет равновесие. Чтобы нормально передвигаться, больным приходится все время смотреть под ноги, контролируя передвижения с помощью зрения. Таким больным особенно трудно передвигаться в темное время суток, когда не видно земли под ногами.

Двигательные нарушения

Возникают при повреждении моторных (двигательных) волокон нер­вов нижних конечностей. Это никак не проявляется в обычной жизни, а выявляется только во время осмотра невролога. Но при прогрессировании процесса рефлексы полностью угасают. В икроножных мышцах появляются мышечные спазмы и судороги. Мышцы слабеют — этот симптом возникает позднее, чем снижение рефлексов. Слабость появляется в мышцах, иннервируемых пораженным нервом (или нервами). Поначалу она может быть временной и появляться при большой физической нагрузке на эту мышцу, а затем усиливается и чувствуется даже в покое. В запущенных случаях мышечная слабость может быть настолько сильной, что человек не может ходить без трости. Истончение (похудение) мышц и атрофия развиваются медленно, в течение нескольких месяцев или даже лет. Это зависит от причины нейропатии.

Вегетативно-трофические изменения

Возникают при поражении вегетативных волокон, входящих в состав нерва. Это проявляется истончением и сухостью кожи, выпадением волос, появлением пигментных пятен на коже, нарушением потоотделения, плохим заживлением мелких порезов и ссадин, их нагноением. Могут отекать ноги. В запущенных случаях трофические нарушения могут привести к гангрене.

Как диагностируется

Невролог при первичном осмотре может заподозрить нейропатию, выявив в нижних конечностях нарушения рефлексов, потерю чувствительности или обнаружив трофические проблемы. Чтобы подтвердить диагноз, больного направляют на электронейромиографию. Она помогает обнаружить поражение различных отделов нервной системы, в том числе периферических нервов. А также определить, с чем это связано: с поражением мышц, нервных волокон или головного или спинного мозга. Когда диагноз подтверждается, для правильного и успешного лечения еще необходимо установить первопричину — что именно стало источником поражения нер­вов. Для этого могут понадобиться биохимический анализ крови, УЗИ внутренних органов, спинномозговая пункция. Обследования назначает врач по результатам уже имеющихся исследований.

Как лечиться

Лечение полинейропатии проходит по двум главным направлениям — надо устранить причину и пролечить основное заболевание, а также восстановить неврологические нарушения. Но вначале назначается лечение основного заболевания. Для восстановления неврологических нарушений используются:

витамины группы В. В неврологии их используют для улучшения обмена веществ в нервной ткани. При лечении некоторых неврологических заболеваний они просто необходимы;

антиоксиданты. Их задача — обезвреживание свободных вредных радикалов и стимуляция дыхания самих нервных клеток. Это необходимо для восстановления любой ткани организма человека. Лекарств с таким эффектом много: «Мексидол», препараты тиоктовой кислоты — «Октолипен», «Тиоктацид», «Тиогамма»), аскорбиновая кислота;

нейротропные препараты. Они улучшают питание и стимулируют обмен веществ в нервной ткани. Нейромедиаторы назначаются, когда выявлено снижение проведения нервного импульса (при помощи стимуляционной электронейромиографии). Эти препараты особенно необходимы при снижении мышечной силы из-за нарушений функций периферических нервов.

Помимо лекарственной терапии, назначаются также плазмаферез, иглорефлексотерапия (иглоукалывание), физиотерапевтические процедуры (электрофорез, магнитотерапия, грязелечение).

Лечение особенно эффективно, когда начато на ранней стадии заболевания. Если же болезнь запустить, даже многократные курсы лечения могут оказаться бесполезными.

М. И. Сидоренко, невролог, кандидат мед. наук