Нейропатия нижних конечностей

Симптомы нейропатии нижних конечностей: острая боль поврежденного нерва, похожая на жжение. Возможно, не боль, а ощущение, похожее на отек, при котором «пробегают мурашки» в виде покалывания.
Нарушается работа множества нервов и периферической нервной системы в целом. Что такое периферические нервы? Нервная система человека анатомически разделяется на центральную (головной и спинной мозг) и периферическую (нервы, которые являются проводниками нервных импульсов, передаваемых от головного и спинного мозга к органам и тканям и наоборот). Периферический нерв в поперечном сечении напоминает многожилистый кабель. Внутри находятся сами проводники — отростки нервных клеток, называемые аксонами. А снаружи — миелиновая оболочка, которая проводит нервный импульс, вернее, форсирует его скорость. Болезнь чаще поражает ноги и руки. Это затрудняет циркуляцию крови, и как результат — ухудшается работа мышц и постепенно теряется чувствительность пораженных органов. Симптомы нейропатии нижних конечностей делятся на три категории: чувствительные расстройства, двигательные нарушения и вегетативно-трофические изменения. При различных заболеваниях симптомы нейропатии отличаются. При сахарном диабете одни симптомы, у нейропатии при отравлении свинцом — другие. Может повредиться один нерв, а может и несколько. Сахарный диабет «ест» все нервы обеих нижних конечностей.
Развиваются, когда повреждаются сенсорные (чувствительные) нервные волокна. Для них характерны следующие симптомы:
Возникают при повреждении моторных (двигательных) волокон нервов нижних конечностей. Это никак не проявляется в обычной жизни, а выявляется только во время осмотра невролога. Но при прогрессировании процесса рефлексы полностью угасают. В икроножных мышцах появляются мышечные спазмы и судороги. Мышцы слабеют — этот симптом возникает позднее, чем снижение рефлексов. Слабость появляется в мышцах, иннервируемых пораженным нервом (или нервами). Поначалу она может быть временной и появляться при большой физической нагрузке на эту мышцу, а затем усиливается и чувствуется даже в покое. В запущенных случаях мышечная слабость может быть настолько сильной, что человек не может ходить без трости. Истончение (похудение) мышц и атрофия развиваются медленно, в течение нескольких месяцев или даже лет. Это зависит от причины нейропатии.
Возникают при поражении вегетативных волокон, входящих в состав нерва. Это проявляется истончением и сухостью кожи, выпадением волос, появлением пигментных пятен на коже, нарушением потоотделения, плохим заживлением мелких порезов и ссадин, их нагноением. Могут отекать ноги. В запущенных случаях трофические нарушения могут привести к гангрене.
Невролог при первичном осмотре может заподозрить нейропатию, выявив в нижних конечностях нарушения рефлексов, потерю чувствительности или обнаружив трофические проблемы. Чтобы подтвердить диагноз, больного направляют на электронейромиографию. Она помогает обнаружить поражение различных отделов нервной системы, в том числе периферических нервов. А также определить, с чем это связано: с поражением мышц, нервных волокон или головного или спинного мозга. Когда диагноз подтверждается, для правильного и успешного лечения еще необходимо установить первопричину — что именно стало источником поражения нервов. Для этого могут понадобиться биохимический анализ крови, УЗИ внутренних органов, спинномозговая пункция. Обследования назначает врач по результатам уже имеющихся исследований.
Лечение полинейропатии проходит по двум главным направлениям — надо устранить причину и пролечить основное заболевание, а также восстановить неврологические нарушения. Но вначале назначается лечение основного заболевания. Для восстановления неврологических нарушений используются:
Помимо лекарственной терапии, назначаются также плазмаферез, иглорефлексотерапия (иглоукалывание), физиотерапевтические процедуры (электрофорез, магнитотерапия, грязелечение).
Лечение особенно эффективно, когда начато на ранней стадии заболевания. Если же болезнь запустить, даже многократные курсы лечения могут оказаться бесполезными.
М. И. Сидоренко, невролог, кандидат мед. наук