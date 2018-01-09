Не хочу пить и не буду!

Для тех, кто живет бок о бок с пьющими людьми, и для сильно пьющих.

Алкоголика надо лечить без его ведома. Нет! Анонимно лечиться можно, а заочное лечение — надувательство. Алкоголизм — это не привычка, не распущенность и не сглаз, а заболевание — наркологическая зависимость. Чтобы лечить такого (и любого другого) больного, нужны его согласие и готовность, иначе толку не будет. Алкоголизм не лечится одной таблеткой, которую можно подсунуть втихаря. Его не отрежешь хирургически под наркозом.

Отучить человека от выпивки можно народными средствами. Намучившись с пьющими мужьями, жены нередко пробуют «бабушкины» средства. Добавляют им в еду или выпивку травки. Алкоголика потом тошнит, открывается понос, появляются симптомы, характерные для отравления. Рассчитывать на то, что человек подумает, будто это от спиртного, и испугается, — бессмысленная и опасная затея. В результате такого «лечения» под ударом оказываются все внутренние органы, особенно почки, печень. Растения могут быть и смертельно опасными! Алкоголизм лечится лишь двумя способами — кодированием, которое формирует отвращение и страх к алкоголю, и медикаментами — то, что в народе называется «зашиться». Одни препараты вшивают, другие вводят внутривенно. Есть сочетания препаратов и психотерапии. Выбор зависит от физиологических и психологических особенностей пациента. Перед кодированием пьяницу обязательно должны осмотреть врачи.

После лечения можно выпивать по чуть-чуть. Это будет означать возврат к прежней проблеме. Лечение от алкоголизма заключается не в том, чтобы прервать запой, а избавить от зависимости. Главное, чтобы человек не хотел и мог не пить. Это долгий процесс. Говорить о положительном результате можно не через месяц и не через два, а через 4-5 лет полного воздержания от алкоголя.

Не верьте обещаниям мошенников вылечить алкоголизм навсегда да еще за один сеанс. К сожалению, это невозможно. Не сможет алкоголик выпивать без последствий «по пять капель» в честь праздника. Все начнется заново, как будто не было лечения.

Если пить только пиво, то не сопьешься… Опасное заблуждение. Пиво — серьезный напиток. Оно тоже может сделать человека алкоголиком, как и водка, самогон, вино. Лечить пивной алкоголизм даже труднее. Потому что труднее убедить человека, попавшего в зависимость от пива, что у него большие проблемы.

В. П. Павленко, нарколог, врач II категории