Натёрли мозоли?

  • Ни в коем случае не прокалывайте водянистые мозоли, иначе занесете инфекцию! Растолките сочный зубчик чеснока, смешайте его с небольшим количеством нерафинированного масла, приложите смесь к мозолю и зафиксируйте повязкой.
  • Унять боль поможет компресс из сока одуванчика — меняйте его по мере высыхания сока, 4-5 раз в день.
  • Сок алоэ — прекрасное ранозаживляющее средство. Отломите небольшой кусочек листа, разрежьте и мякотью приложите к ранке, закрепите пластырем.
  • Ополаскивайте мозоль раствором поваренной соли. В литре теплой воды разведите 1 ст. ложку соли. Процедуру делайте ежедневно до полного заживления.
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