Натёрли мозоли?

В детстве бородавки не давали мне житья. На колене их было штук пять:Приступы случались 2–3 раза в месяц. Причем боли были такие сильные, что я не мог стоять на ногах.На вопросы читателей «Айболита» отвечает сосудистый хирург, кандидат медицинских наук М. П.Подруга говорит, что для зрения полезно смотреть на восходящее или заходящее солнце. Что об этом думают врачи?«Движение — это жизнь!» — говорит одна моя знакомая, которая, несмотря на немолодой возраст и многочисленные заболевания, старается быть активной.