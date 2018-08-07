На свидание с ленью

Лень съедает наше время, лишает нас сил. но Бороться с ней не надо, а нужно дружить. Как это сделать? Отдыхайте качественно. Казалось бы, вы и так отдыхали, ведь ничего же не делали — ленились. Но лень не добавляет энергии, а в лучшем случае лишь экономит ее. Поэтому нужно вовремя и качественно подзарядить батарейки, восполнив запасы четырех энергий — физической, умственной, духовной и эмоциональной. И точно не с помощью сна по 16 часов в сутки — он отбирает энергию. А вот смена деятельности помогает восполнить потери. Не забывайте о походах в театры и музеи, прогулках на свежем воздухе…

Энергетическая прививка. Она заключается в движении и позитиве. Если оторваться от дела, которое вы уже долго ленитесь довести до конца, и сделать небольшую зарядку в течение 3-5 минут, то в ближайшие 30-40 минут вам явно не захочется спать. Позитивом является улыбка. Улыбнитесь сами себе, когда нужно отогнать лень.

Выберите время для лени. От нее нужно получать удовольствие, поэтому лениться нужно осознанно. Устройте себе свидание с ленью. Назначьте время и место, договоритесь сами с собой, что именно в это время будете лениться, делая что-то интересное и приятное, и при этом вас не будет мучить чувство вины. Можно поваляться на диване, почитать, посмотреть любимый сериал… Обязательно контролируйте время — оно должно быть строго ограниченным.

Нестандартные решения. Лень — двигатель прогресса. Она помогает найти способ сделать любое дело быстрее и проще. Не забывайте об этом. Если возможно, перепоручите кому-нибудь дела, которые не хочется выполнять, или подумайте, нельзя ли их вообще не делать.

Отложите большое дело. Если вы никак не можете решиться на большое и важное дело и постоянно его откладываете, это повод, чтобы переделать массу других. То есть, пока вы не готовы выполнить «большое» дело, выполняйте другие из списка. А там и настроение появится на то, что откладывали.

Перепишите сценарий. Меняйте свое восприятие того, какой вы и что делаете. Если думаете о себе: «Я лентяй, такой уж человек», то в результате обязательно будет: «У меня ничего не получается». Так будете долго ходить по кругу, пока не поменяетесь. Неверная установка: лениться пло­-

хо. Верная: лень — симптом. Когда начнете думать о себе: «Лениться или нет — мой осознанный выбор», начнете осознанно перемежать периоды активности и лени, не испытывая чувства вины, и, как следствие, будете всегда довольны результатами.

С. Е. Се­дых, пси­холог