Мы такие разные

Есть такие женские вопросы, ответов на которые не существует: «О чем ты думаешь?», «Ты меня любишь?», «Я толстая?», «Мне идет эта кофточка?», «Ты ничего не замечаешь?»… Мы такие разныеЭто даже не вопросы, а вбрасывание шайбы, стартовый свисток, удар гонга… И хочешь ты этого или нет — а уже втянут в разговор, об истинном содержании которого пока даже не подозреваешь. Есть вопросы чисто риторические. На них отвечать не обязательно, но звучат они регулярно. Разве не странно, ненадолго вставая посреди ночи с постели, слышать вопрос «Ты куда?» или всерьез пытаться думать над вопросом «Что мне сегодня надеть?». Но по-настоящему восхищает меня вопрос «Ты ничего не замечаешь?» Один мой знакомый, когда слышит эти слова, сразу мысленно переносится в студенческие времена на кафедру сопромата, когда на экзамене вытащил билет по гипотезе Бернулли о плоских сечениях. И понял в нем только слово «плоских». Угорь на сковороде — слабая аналогия для того, что ожидает мужчину. Прическа? Новая помада? Сережки? Тени? Цвет волос?

Глаз? Ногтей? Что?!! Переставила клетку с хомяком на холодильник? Смастерила скворечник? Доказала теорему Ферма? Милые женщины, мужчины — существа простые. Я бы даже сказал, простейшие. Попробуйте заменить старые вопросы новыми. Ну, например, так. Вместо «О чем ты думаешь?» скажите: «Мне кажется, что ты устал на работе и до сих пор не можешь отвлечься. Хочешь, сходим в кино?» Вместо «Ты ничего не замечаешь?» — «Правда, у меня классный новый лак?» А вот вопрос «Ты меня любишь?» можно не менять. Ответ на него совершенно очевиден. Ну конечно же да!

Егор, Иваново

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