Мудрость приходит с годами

Какие советы дают долгожители нашей планеты тем, кто помоложе.
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Всегда слушайте другого человека. Вы обязательно чему-то научитесь. Узнаете больше полезного, слушая людей, а не рассказывая о том, что знаете сами.
- Каждый день старайтесь найти время, чтобы немного вздремнуть.
- Изменения неотвратимы, поэтому нужно научиться принимать их.
- Однажды вы поймете, что потратили слишком много времени на переживания ни о чем.
- Не воспринимайте жизнь слишком серьезно.
- Перестаньте смотреть на календарь, цените каждый день.
- Каждый день выходите на улицу, хотя бы для того, чтобы пройтись вокруг дома.
- В физических упражнениях совершенно нет надобности. Их очень сильно переоценивают.
- Даже если вы испытываете ненависть, не давайте ей выхода. Никогда не причиняйте боли другим.
- Не бойтесь слез, находите время выплакаться.
- Каждый вечер делайте одну вещь только для себя.
- Витамины? Забудьте о них. И вообще не ходите слишком часто к врачам.
- Влюбляйтесь. Женитесь. Занимайтесь сексом.
- Помните: чаще всего все образуется само собой.
- Заведите домашнее животное. Когда становится одиноко, питомцы напоминают нам, что все мы живые существа.
- Научитесь приспосабливаться к любым ситуациям.
- Дайте себе время погрустить о том, что вы потеряли.
- Не умирайте просто потому, что вам этого хочется.
- Жизнь — отличная штука, но все зависит от самого человека. Не обязательно всегда быть счастливым, нужно быть довольным.
- Общайтесь с разными людьми. Это заряжает энергией.
- Не выходите замуж за мужчин старше. Наоборот, выбирайте мужа моложе вас.
- Старайтесь не волноваться.
- Не важно, чем вы увлекаетесь, хоть коллекционированием пробок. Пока у вас есть увлечения, вам хочется жить.
- Будьте осторожны, старайтесь не получать травмы.
- Постоянно учитесь чему-то новому. Это приносит счастье и держит ум в тонусе.
- Семья у вас всего одна, держитесь за нее.
- Нужно любить свое дело. Не зря говорят: «Если вы найдете работу по душе, вам не придется работать ни одного дня».
- Смех помогает оставаться здоровым. Старайтесь во всем находить что-нибудь веселое.
- Хорошо ешьте, заводите много друзей и не бездельничайте.
- Хорошая жена (муж), два стакана вина по вечерам и добродушие — вот секреты долголетия.