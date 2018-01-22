Мудрость приходит с годами

Какие советы дают долгожители нашей планеты тем, кто помоложе.

  • Всегда слушайте другого человека. Вы обязательно чему-то научитесь. Узнаете больше полезного, слушая людей, а не рассказывая о том, что знаете сами.
  • Каждый день старайтесь найти время, чтобы немного вздремнуть.
  • Изменения неотвратимы, поэтому нужно научиться принимать их.
  • Однажды вы поймете, что потратили слишком много времени на переживания ни о чем.
  • Не воспринимайте жизнь слишком серьезно.
  • Перестаньте смотреть на календарь, цените каждый день.
  • Каждый день выходите на улицу, хотя бы для того, чтобы пройтись вокруг дома.
  • В физических упражнениях совершенно нет надобности. Их очень сильно переоценивают.
  • Даже если вы испытываете ненависть, не давайте ей выхода. Никогда не причиняйте боли другим.
  • Не бойтесь слез, находите время выплакаться.
  • Каждый вечер делайте одну вещь только для себя.
  • Витамины? Забудьте о них. И вообще не ходите слишком часто к врачам.
  • Влюбляйтесь. Женитесь. Занимайтесь сексом.
  • Помните: чаще всего все образуется само собой.
  • Заведите домашнее животное. Когда становится одиноко, питомцы напоминают нам, что все мы живые существа.
  • Научитесь приспосабливаться к любым ситуациям.
  • Дайте себе время погрустить о том, что вы потеряли.
  • Не умирайте просто потому, что вам этого хочется.
  • Жизнь — отличная штука, но все зависит от самого человека. Не обязательно всегда быть счастливым, нужно быть довольным.
  • Общайтесь с разными людьми. Это заряжает энергией.
  • Не выходите замуж за мужчин старше. Наоборот, выбирайте мужа моложе вас.
  • Старайтесь не волноваться.
  • Не важно, чем вы увлекаетесь, хоть коллекционированием пробок. Пока у вас есть увлечения, вам хочется жить.
  • Будьте осторожны, старайтесь не получать травмы.
  • Постоянно учитесь чему-то новому. Это приносит счастье и держит ум в тонусе.
  • Семья у вас всего одна, держитесь за нее.
  • Нужно любить свое дело. Не зря говорят: «Если вы найдете работу по душе, вам не придется работать ни одного дня».
  • Смех помогает оставаться здоровым. Старайтесь во всем находить что-нибудь веселое.
  • Хорошо ешьте, заводите много друзей и не бездельничайте.
  • Хорошая жена (муж), два стакана вина по вечерам и добродушие — вот секреты долголетия.
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