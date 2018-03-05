Мобильник — друг, но…

Он рассадник инфекции. Мобильные телефоны в 18 раз грязнее общественных туалетов.

Смывы с мобильных телефонов и с рук их владельцев показали, что 74% мобильных гаджетов кишат бактериями и микробами. Некоторые из них, например стафилококки, опасны для новорожденных. Самые грязные телефоны — у молодежи, на них чаще всего встречаются кишечные бактерии. На каждом втором обнаружен ротавирус. Поскольку мобильный телефон — практически продолжение наших рук, то, поговорив по телефону всего один раз, можно заразиться кишечной палочкой, вирусом гепатита А, сальмонеллой. А с помощью инфицированных рук вирусами можно поделиться с другими людьми. Поэтому в течение дня чаще протирайте мобильник спиртовыми салфетками. Большинство бактерий могут выживать в течение многих недель и даже месяцев, в том числе возбудитель коклюша, дифтерийная палочка. Даже привередливый пневмококк может жить несколько суток. Герпес-вирусы жизнеспособны во внешней среде несколько часов, респираторные вирусы — несколько дней, вирусы, передающиеся через кровь, — несколько недель. Кишечные вирусы наиболее стойкие во внешней среде — живут до 2 месяцев (в частности ротавирус). С помощью сотового телефона можно занести в дом внутрибольничную инфекцию или, наоборот, из своего дома принести ее в больницу, школу.

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