Лечишь язву — вредишь сердцу

Инфаркт, инсульт, слабоумие, почечная недостаточность — вот что можно получить, «врачуя» язву или гастрит.

Практически каждый больной язвой желудка или двенадцатиперстной кишки принимают омепразол, эзомепразол, рабепразол и другие препараты группы ингибиторов протонной помпы. Однако новые медицинские исследования ставят под вопрос пользу этих лекарств. Инфаркт, инсульт, слабоумие, почечная недостаточность — вот что можно получить, «врачуя» или язву, или гастрит.

Ингибиторы протонной помпы призваны блокировать выработку в желудке соляной кислоты. С этой функцией они справляются великолепно, но при этом угнетают другие органы. Благодаря исследованиям немецких, американских и российских ученых список побочных эффектов этих препаратов расширяется. Итак, чего стоит опасаться людям, принимающим ингибиторы протонной помпы?

Объединяет все органы кровеносная система — сосуды. И именно по ним наносят серьезный токсический удар ингибиторы протонной помпы. Прекращая секрецию соляной кислоты, они одновременно блокируют работу клеточных соединений, которые очищают клетки от разного вредоносного «мусора». Для того чтобы «чистильщики» исправно работали, им необходима нуклеиновая кислота. А ингибиторы протонной помпы снижают ее количество.

Получается цепочка, ведущая к очень серьезным последствиям. Нуклеиновой кислоты мало, клетки плохо очищаются. Из-за этого они быстро стареют и умирают. Этот процесс происходит внутри всех кровеносных сосудов. К стенкам сосудов начинает приставать вредное и ненужное. Вместо отталкивания начинают притягиваться жир, микробы. Как результат — быстрое развитие атеросклероза, в просторечии холестериновых бляшек. Они забивают сосуды. На фоне атеросклероза развивается много других заболеваний: от тромбофлебита до инфаркта и инсульта. А начинается все с «маленькой» проблемы — уменьшения содержания нуклеиновой кислоты после приема ингибиторов протонной помпы. Немецкие ученые доказали: пожилые люди, принимающие ингибиторы протонной помпы, в 2 раза ча­ще страдают деменцией.