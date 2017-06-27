Кашель без простуды

Кашель часто донимает в холодную погоду. Но иногда он не связан с простудными заболеваниями. В чем же причина?

Аллергический кашель всегда связан с воздействием на организм условий окружающей среды. Например, человек вдыхает домашнюю пыль, пыльцу растений, мельчайшие частички бытовой химии. В этом случае кашель сопровождается слезотечением, чиханием, заложенностью носа. Редко бывает температура. Первая помощь: исключите действие аллергена, примите антигистаминный препарат.

Утренний кашель. Это даже не кашель, а покашливание с небольшим количеством мокроты. Часто сопровождается одышкой после физических нагрузок. Такой кашель бывает у курильщиков. Если не отказаться от вредной привычки, со временем может развиться хроническая обструктивная болезнь легких.

Сухой, навязчивый кашель без мокроты. Появляется внезапно после приема какого-то нового лекарства. Он может быть побочным эффектом лечения. Часто его вызывают сердечно-сосудистые препараты. Проконсультируйтесь с лечащим врачом, он подберет другие.

Сердечный кашель. Его могут вызвать сердечная недостаточность, порок, аневризма аорты. Часто сопровождается отеками ног. Беспокоит, в основном, в лежачем положении. Кашель влажный, с сильными хрипами. Обычные средства от кашля не помогают. Обязательно надо обратиться к кардиологу!

Кашель с привкусом горечи во рту, изжогой, ощущением комка в горле. Так проявляется рефлюкс: кислое содержимое желудка попадает в бронхи и раздражает их слизистую. Лечите гастрит, болезни пищевода.

У детей кашель может быть связан с аскаридами, которые часть жизненного цикла проводят в легких. Кашель сухой, на его фоне могут возникать расстройства пищеварения. Требуется консультация паразитолога.

Кашлем проявляются хронический ринит и гайморит. Слизь из носа, стекая по глотке, попадает в бронхи и вызывает легкий, но постоянный кашель. Отхаркивающие средства не помогают. Чтобы избавиться от кашля, надо вылечить нос.

В. Н. Мухамедова, терапевт, врач ll категории

Предыдущая статья: Следующая статья:
На ту же тему
Поделитесь своим мнением
Для оформления сообщений Вы можете использовать следующие тэги:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Для снижения сахара в крови

Год назад на профилактическом осмотре я сдала кровь, решила проверить ее на сахар. Как оказалось, его содержание было повышенным.

Целебный квас

По своему действию на организм квас подобен кефиру, простокваше, кумысу и другим продуктам молочнокислого брожения. Он стимулирует все физиологические функции организма, регулирует деятельность желудочно-кишечного тракта, поднимает общий тонус, благотворно влияет на сердечную деятельность.
Живём по часам

Живём по часам

Ученые выяснили, в какое время суток лучше всего ложиться на операцию, заниматься любовью, а когда готовиться к экзамену. И еще:

Осложнённый геморрой

Периодическое выделение алой крови из анального канала — основной симптом геморроя. Но непрекращающееся кровотечение из заднего прохода — уже осложнение заболевания.
…и меньше нервничайте!

…и меньше нервничайте!

Только заболев диабетом, я начала жить правильно. Хочу кое-что посоветовать тем, кому впервые поставили такой диагноз.
Айболит. Здоровье. Медицина. Жизнь. © 2013-2017 ·   Войти Наверх