Иммунитет сходит с ума

Что же такое аллергия на самом деле? И как с ней жить?

Аллергия существовала всегда. Первый египетский фараон Менес, живший около 3050 года до нашей эры, страдал от аллергии на укусы насекомых. Его убил анафилактический шок после укуса осы. Подробное описание аллергии на молоко и цитрусовые находим у отца медицины Гиппократа. Средневековые историки рассказывали о «чесотке», которая мучила короля Англии Ричарда III, когда тот лакомился земляникой. Многие великие люди были аллергиками. Бетховен, Вивальди, Петр Первый страдали аллергической астмой. Наполеон маялся от «цветочного» насморка. Один из приступов произошел с ним во время знаменитого сражения при Ватерлоо, когда великий полководец с трудом вел бой — постоянно чихал.

Первая серьезная массовая вспышка аллергии охватила Европу в XIX веке, когда появились поезда, а вместе с ними и многочисленные жертвы паровозного дыма и копоти.

В дореволюционной России аллергия долго считалась болезнью аристократов и богачей: они покрывались пятнами, кашляли и чихали после обильного приема заморских экзотических продуктов. Привычная народная еда — хлеб, молоко да каша — никакой аллергии не вызывала. А вот ананасы с бананами русский организм поначалу на дух не переносил. Экзотическая пища — главная причина аллергии, так до сих пор считают многие ученые.

Что делает храбрый защитник с врагом?

Сражается! Так поступает и иммунитет. Обнаружив в организме антиген, он выбрасывает в кровь свое главное оружие — гистамин, который в больших количествах может привести к смерти. Можно сказать, что, сражаясь с чужаком, наш иммунитет убивает нас самих. В первую очередь аллергию вызывают те вещества, которые не знакомы человеческому организму генетически.

По другой версии, аллергия — это болезнь, которую иммунитет вызывает просто «от безделья». Как и любой орган, он должен работать — бороться с врагами, но применение всевозможных лекарственных препаратов и излишняя стерильность лишают его работы, и он «сходит с ума» — борется против организма. Так что в любом случае аллергия — это болезнь цивилизации. Обилие непривычной еды, прием лекарств, поездки в экзотические страны делают иммунитет излишне агрессивным. Это приводит к аллергическим реакциям. Иммунитет просто не понимает, от чего ему защищать. Ну и воюет против нас.

Чистота и порядок — залог здоровья?

Сегодня медики настроены иначе: назад, в грязь! Современный человек лишает себя жизненно важного контакта с различными бактериями. Частое мытье удаляет с кожи «натуральные масла» — кожное сало. Оно от природы предназначено для защиты и увлажнения кожи. Разрушая эту природную смазку, человек становится уязвимым.

Аллергия — это цена, которую человечество платит за спасение от паразитов. Как только врачи научились избавлять пациентов от «сожителей», число больных астмой и экземой сильно возросло. Лишенный своих конкурентов, иммунитет начал нападать на все, что кажется ему небезопасным. Американские светила взялись даже лечить аллергию, размножая в человеческих кишечниках патогенные бактерии.

Российские медики согласны: идеальная чистота вызывает аллергию. Практически все моющие средства содержат сильнейшие аллергены, часто опасные. Прочтите состав любых моющих средств, которыми мы чуть ли не каждый день чистим жир, накипь, ржавчину, отбеливаем белье или избавляемся от микробов в унитазе. Изначально большинство этих средств создано для нужд военной промышленности еще в Первую мировую войну. В гитлеровской Германии хлор применялся в гигиенических целях в концентрационных лагерях. А сегодня он присутствует в большинстве домов.

Токсичные химические концентрации от 2 до 5 раз выше в любом доме, чем за его пределами. Экологи бьют тревогу: внутри домов — экологическая катастрофа! На многих средствах стоят отметки «опасно при попадании на кожу и слизистые». Но ведь когда мы разбрызгиваем аэрозоль, то смертоносный яд обязательно попадает в легкие! Мы, естественно, не будем есть ложкой ядовитые средства для мытья посуды, но они в любом случае останутся на тарелках и чашках, если не полоскать посуду несколько раз.

То же самое — со стиральным порошком. При обычном полоскании он обязательно остается на одежде. Шампуни, ополаскиватели, полироли, освежители воздуха на самом деле уничтожают не только воздух, но и нас. «Почему правительство ничего не делает, чтобы предотвратить заражение?» — этим вопросом не раз задавались экологи. И сами же на него отвечали: «Экономические интересы всегда выигрывают битву». В 1987 году они предложили запретить продажу и использование жидкости для очистки стекол, освежителей воздуха и всех аэрозольных продуктов. Но не добились успеха. Аллергия сегодня, к сожалению, — отличное средство заработка. Ушлые предприниматели заманивают людей «неаллергенными» кошками, всевозможными товарами с пометкой «не вызывает аллергию». Но ни один эксперт не сможет гарантировать полную защиту от аллергии! Потому что она хитрее и коварнее.

Нечаянно нагрянет…

Вещества, вызывающие аллергию, медики называют провокаторами. Стандартных провокаторов пищевой аллергии всего семь. Это молоко, орехи, яйца, рыба, моллюски, пшеница и соя. Они вызывают аллергию чаще всего. Это не значит, что, избегая их и ограничив использование вредных химических средств, человек может уберечься от аллергии. Ее может вызвать даже любовь.

В России аллергия на лекарства иногда приводит к летальному исходу. В Самаре пенсионер скончался после внутримышечной инъекции лидокаина (известное обезболивающее средство). В Сибири женщина впала в кому из-за сильнейшей аллергической реакции на антибиотик, который врачи планово ввели ей в роддоме после кесарева сечения. В городской детской больнице умер 7-летний мальчик после того, как врачи ввели ему препарат. Причиной стал анафилактический шок, то есть аллергическая реакция на препарат.

Аллергия страшна тем, что бьет неожиданно. Покупаешь гипоаллергенную подушку, но ведь на наволочке могут сохраниться остатки стирального порошка, вызывающего заболевание. Соблюдаешь диету? Но никто толком не знает, из чего состоят хлеб, колбаса и сыр. Даже если знать состав продукта, никто не гарантирует, что корову, из которой сделана колбаса, не пичкали антибиотиками и гормонами, а зерно для каши не взросло на пестицидах.

Аллергия к тому же многолика

Часто эту болезнь путают с другими. Например, ребенка много лет мучил стоматит. Чем только не лечили, но становилось только хуже. Пока не выяснилось, что стоматит — это проявление аллергии на пыльцу растений. Еще один случай. Мужчина мучился гастритом, а в итоге выяснилось, что это тоже одна из форм аллергии. Известны случаи аллергии на вибрацию мобильных телефонов, на свет, на холод, солнце и даже на людей. Ее могут вызывать естественные человеческие выделе­ния — пот, моча, слюна и семя. Опытные врачи-аллергологи рассказывают о своих пациентах, которые жаловались на кожную сыпь, насморк или конъюнктивит после секса или поцелуя.

Но самая модная на сегодняшний день версия повального распространения аллергии — это не чистота, не гигиена, не пестициды и не отвратительная экология. А психологические проблемы человечества, которые проявляются в виде болезней.

Аллергия «от нервов»

Например, детские травмы и страхи могут впоследствии привести к аллергии. Классический пример: ребенка в детстве испугала собака, и у него развилась аллергия на собак. Даже элементарное резкое прекращение грудного вскармливания может вызвать у младенца пожизненную аллергию на молоко. Она связана с психологической травмой младенца.

Иммунную систему надо тренировать как мускулы, утверждают ученые. Ведь аллергия — это страх, неприязнь, злость, ненависть, отвращение и брезгливость к людям или самой ситуации. Например, женщина несколько лет мучилась простудами. Заболевала на работе, садилась на больничный и поправлялась. Но стоило снова прийти в офис — поднималась температура, и женщина задыхалась от кашля. Много лет работая бухгалтером, она ненавидела свою работу. И вот однажды решила изменить жизнь. Уволилась, окончила курсы маникюра и стала работать в салоне красоты. Простуды чудным образом прекратились. Выходит, у нее была аллергия на нелюбимое дело.

Панацеи от аллергии еще не найдено

В России ее симптомы снимают антигистаминными препаратами. Эту болезнь лечат, используя так называемую прививку от аллергии, — в организм мелкими порциями вводят аллерген. Считается, что этот метод — один из самых эффективных. Но, к сожалению, пока никто точно не знает, почему, откуда появилась эта зараза и как от нее избавиться окончательно.

Е. Г. Новоселова, аллерголог-иммунолог