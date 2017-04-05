Холестерин ни при чём?

Не исключено, что слабоумие и болезнь Альцгеймера могут быть связаны со статинами, которые выписывают пожилым людям.
- А ведь некоторые ежедневно принимают не только 10-15 лекарств, но еще и статины. Неудивительно, что такие люди похожи на зомби. Доказано, что прием статинов может плохо влиять на мозг. Однако этот орган способен восстанавливаться после прекращения приема этих препаратов. Недавно группа исследователей обнаружила в головном мозге людей, получающих статины, необычные отеки в нейронах. Их назвали «нитка бисера». Неврологи полагают, что исследование «бисера» поможет понять, почему снижается память у людей, принимающих препараты для снижения холестерина.
- Существует много независимых исследований, показывающих, что холестерин не вызывает болезни сердца. Стадное чувство относительно опасности холестерина возникло много лет назад благодаря странной смеси дезинформации, сомнительных научных исследований, жадности фармацевтических корпораций и обманчивого маркетинга, чтобы создать один из самых разрушительных мифов в истории медицины, который утверждает, что холестерин вызывает болезнь сердца. Реальными причинами сердечно-сосудистых заболеваний является не холестерин сам по себе, а воспаление, окисление, сахар и стрессы.
- Повышенный уровень холестерина говорит о том, что в организме идет воспаление. Холестерин при этом делает полезную работу — помогает организму исцелиться и восстановиться.