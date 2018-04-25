Чистим чисто

Для очищения печени от токсинов и шлаков.

Промойте 3 стакана овса (но не овсяных хлопьев) в теплой воде и положите в 5-литровую кастрюлю. В эту же кастрюлю насыпьте 2 ст. ложки измельченных сухих (можно свежих) листьев брусники, 2 ст. ложки листьев или почек березы (свежих или сухих), налейте 4 л воды и поставьте на сутки настаиваться в прохладном месте.

В другую кастрюлю насыпьте 1 стакан измельченных плодов шиповника, залейте 1 стаканом воды, доведите до кипения, кипятите 10 минут и оставьте настаиваться сутки. Через сутки первую кастрюлю поставьте на огонь, доведите до кипения, добавьте туда 2 ст. ложки кукурузных рылец и 2 ст. ложки травы спорыша. Когда смесь покипит 15 минут и 45 минут настоится, процедите ее в другую кастрюлю и добавьте процеженный настой шиповника. Содержимое разлейте в бутылки темного цвета и поставьте в холодильник. Принимайте смесь ежедневно в теплом виде за полчаса до еды: 1-й день — 50 г, 2-й день — 100, 3-й день и все последующие — по 150 г. Курс лечения — 10 дней. Через 2 недели курс повторите. Во время очищения исключите из рациона пищу животного происхождения, особенно мясо и колбасу. Очищение проводите 2 раза в год.