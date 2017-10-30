Безотказный…

Слишком добрый, уступчивый характер — это не просто человеческая слабость, глупость или что-то связанное с убеждениями.

Если человек готов постоянно поступаться своими интересами ради других, это психическое расстройство. Это мнение психологов. Речь идет о полной безотказности к просьбам окружающих, связанной с желанием заслужить их расположение и похвалу. Психологи называют это расстройством зависимой личности. Оно характеризуется такими симптомами:

человек не способен сам принять решение без советов со стороны;

перекладывает на других ответственность за свою жизнь;

ему сложно сказать о своем несогласии с мнением других. Он не способен сказать «нет»;

из-за неуверенности в себе не способен на самостоятельные поступки и всегда делает то, что ему скажут другие;

не может жить в одиночестве, очень быстро меняет потерянные отношения на новые;

преувеличенно обеспокоен своей жизнью. Боится быть предоставленным самому себе.

Люди, страдающие расстройством зависимой личности, могут постоянно требовать, чтобы их утешали. Этот недуг способен осложняться паническими расстройствами, фобиями — боязнью какого-либо предмета или ситуации, алкоголизмом и наркоманией.

В. И. Лесных, психолог