Безотказный…

Слишком добрый, уступчивый характер — это не просто человеческая слабость, глупость или что-то связанное с убеждениями.
Если человек готов постоянно поступаться своими интересами ради других, это психическое расстройство. Это мнение психологов. Речь идет о полной безотказности к просьбам окружающих, связанной с желанием заслужить их расположение и похвалу. Психологи называют это расстройством зависимой личности. Оно характеризуется такими симптомами:
Люди, страдающие расстройством зависимой личности, могут постоянно требовать, чтобы их утешали. Этот недуг способен осложняться паническими расстройствами, фобиями — боязнью какого-либо предмета или ситуации, алкоголизмом и наркоманией.
В. И. Лесных, психолог