Аллергия на холод

От холодовой аллергии чаще страдают лицо, голени, кисти рук и предплечья. как с ней справляться?

na-holod-allergiyaЛицо и руки страдают, потому что оказываются незащищенными от мороза и ветра. А в области голеней и предплечий мало жировых и потовых желез, из-за этого они очень чувствительны к снижению температуры. Отмахиваться от такой реакции нельзя. Холодовая крапивница — это не только дискомфорт, это сигнал SOS, который посылает организм. Если человеку не будет оказана вовремя помощь, он может погибнуть от анафилактического шока.

  • Почувствовав неладное, примите какой-нибудь антигистаминный препарат. Хорошо, если он всегда будет с вами.
  • Старайтесь мыться не чаще раза в сутки. Приняв душ, нанесите на кожу, еще покрытую каплями воды, увлажняющий крем или детское питательное масло. Делать это лучше вечером, когда не собираетесь никуда уже выходить.
  • Если все-таки не убереглись, несколько раз в день смазывайте места высыпаний масляным раствором витамина Е или густо припудривайте кукурузным крахмалом. Можно протереть их раствором соды (1/3 чайн. ложки на стакан теплой воды) или смазать соком столетника.
  • Чаще проветривайте помещение. Прохладный (не холодный) воздух действует ничуть не хуже антигистаминных препаратов.
  • Если зуд становится нестерпимым, пойдите на маленькую хитрость: возьмите в руки диванную подушку или туго набитую мягкую иг­руш­ку и почесывайте ее, воображая, что ваши пальцы касаются зудящей кожи. Увидите: через несколько минут придет облегчение.
  • Замените мыло на щелочной основе, которое пересушивает кожу, мылом или гелем с увлажняющими компонентами, например с маслом жожоба.
  • Прежде чем принять вечером ванну, добавьте в воду 5 капель масляного раствора ментола, соснового или сандалового масла, витамина Е или столовую ложку персикового или оливкового масла.
  • Перед выходом на улицу не смазывайте лицо содержащими воду косметическими средствами. Защищайтесь специальной сезонной косметикой. Подойдет также вазелин или растительное масло.
  • Если страдаете аллергическим ринитом, за 10-15 минут до выхода на улицу закапайте специальные антигистаминные капли. Сосудосуживающими каплями лучше не пользоваться. Они лишь сушат слизистую носа, осложняя проявления холодовой аллергии.
  • Откажитесь на время от холодных напитков и мороженого, которое к тому же может вызвать приступ холодовой мигрени. Если хотите побаловать себя в студеный денек порцией любимого мороженого, дайте ему подтаять.
  • В зимний период придется отказаться от посещения бассейна — водная крапивница протекает гораздо тяжелее воздушной.

И. В. Гасанов, аллерголог, врач II категории

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