Аллергия на холод

От холодовой аллергии чаще страдают лицо, голени, кисти рук и предплечья. как с ней справляться?

Лицо и руки страдают, потому что оказываются незащищенными от мороза и ветра. А в области голеней и предплечий мало жировых и потовых желез, из-за этого они очень чувствительны к снижению температуры. Отмахиваться от такой реакции нельзя. Холодовая крапивница — это не только дискомфорт, это сигнал SOS, который посылает организм. Если человеку не будет оказана вовремя помощь, он может погибнуть от анафилактического шока.

Почувствовав неладное, примите какой-нибудь антигистаминный препарат. Хорошо, если он всегда будет с вами.

Старайтесь мыться не чаще раза в сутки. Приняв душ, нанесите на кожу, еще покрытую каплями воды, увлажняющий крем или детское питательное масло. Делать это лучше вечером, когда не собираетесь никуда уже выходить.

Если все-таки не убереглись, несколько раз в день смазывайте места высыпаний масляным раствором витамина Е или густо припудривайте кукурузным крахмалом. Можно протереть их раствором соды (1/3 чайн. ложки на стакан теплой воды) или смазать соком столетника.

Чаще проветривайте помещение. Прохладный (не холодный) воздух действует ничуть не хуже антигистаминных препаратов.

Если зуд становится нестерпимым, пойдите на маленькую хитрость: возьмите в руки диванную подушку или туго набитую мягкую иг­руш­ку и почесывайте ее, воображая, что ваши пальцы касаются зудящей кожи. Увидите: через несколько минут придет облегчение.

Замените мыло на щелочной основе, которое пересушивает кожу, мылом или гелем с увлажняющими компонентами, например с маслом жожоба.

Прежде чем принять вечером ванну, добавьте в воду 5 капель масляного раствора ментола, соснового или сандалового масла, витамина Е или столовую ложку персикового или оливкового масла.

Перед выходом на улицу не смазывайте лицо содержащими воду косметическими средствами. Защищайтесь специальной сезонной косметикой. Подойдет также вазелин или растительное масло.

Если страдаете аллергическим ринитом, за 10-15 минут до выхода на улицу закапайте специальные антигистаминные капли. Сосудосуживающими каплями лучше не пользоваться. Они лишь сушат слизистую носа, осложняя проявления холодовой аллергии.

Откажитесь на время от холодных напитков и мороженого, которое к тому же может вызвать приступ холодовой мигрени. Если хотите побаловать себя в студеный денек порцией любимого мороженого, дайте ему подтаять.

В зимний период придется отказаться от посещения бассейна — водная крапивница протекает гораздо тяжелее воздушной.

И. В. Гасанов, аллерголог, врач II категории