А вот хамить не надо!

Как защититься от оскорблений и поставить на место грубиянов без ущерба для собственных нервов.

Обижают родители

Нередки случаи, когда обижают самые близкие люди. Да вот хотя бы родная мама! Кому родительница под горячую руку не бросала: «Какой же ты косорукий, бестолковый, непутевый!» Совет психолога. Прекратить перепалки с мамой труднее. Но надо и здесь научиться брать себя в руки. Маме, или папе, или любому старшему родственнику скажите, что очень грустно слышать такие слова от дорогого человека. Но можно поговорить и о том, кто воспитал такое нелепое создание. Ни в коем случае не переходите на оскорбления. Это путь в скандал.

Вредный кассир

С хамством кассиров сталкиваются все. «Сколько раз говорить — корзинку под кассу ставим!» Или: «Объявление читайте — только наличные принимаем!» Так и хочется выругаться в ответ. Совет психолога. Поставить на место хамящего сотрудника проще, чем просто хама. Во-первых, сразу вспомните «позицию взрослого». Во-вторых, спокойным голосом скажите: «Пожалуйста, пригласите администратора». Администратору — опять спокойно — задайте вопрос: «По какой причине ваш сотрудник разговаривает хамским тоном? Я пришла в магазин не для того, чтобы меня воспитывали…» Но чаще всего менеджера никто не зовет. Кассирша каменеет лицом и ждет, когда другие покупатели усмирят ваш гнев воплями, что вы их задерживаете. Тогда бросьте покупки и сами найдите администратора.

Оскорбляет супруг

Бывает, что и любимый муж (жена) возьми да и ляпни в пылу ссоры: «Ну что ты чушь несешь?!» Обидно же! Совет психолога. Здесь тоже работает хладнокровие. В ответ на обидный выпад скажите: «Я не хочу воевать. И буду готова продолжать разговор, когда сменишь тон». Именно эта фраза — «Я не буду воевать» — уберегает близкие отношения от конфликтов и от распада в итоге.

Коллеги подкалывают

На работе тоже без колкостей не обходится. У кого не бывало: опоздаешь, и тут же коллега-язва сладеньким голоском: «Ой, что-то ты у нас поспать любишь! Прямо скучаем по тебе по утрам». Совет психолога. На ехидные шуточки равного по должности можно не реагировать: вы не обязаны перед ним отчитываться. Можно просто сказать, что у вас нет времени на шутки, работать надо. Если начальник язвит по поводу ваших профессиональных качеств, обсудите с ним, чем он конкретно недоволен и как вам стать более эффективным. Молчаливое проглатывание обиды ни к чему хорошему не приведет.

В. А. Смирнов, психолог