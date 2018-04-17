Этот недуг у взрослых чаще развивается на фоне язвы желудка. как только язва заживает, симптомы стеноза исчезают.

Если привратник сужен…

Привратник желудка соединяет желудок и двенадцатиперстную кишку. Его предназначение — задержать пищу в желудке на непродолжительное время, пока желудочные ферменты не обработают ее. Если привратник сужен сильнее физиологической нормы, попадание пищи в кишечник затрудняется. Это, в свою очередь, приводит к тяжелым нарушениям в организме.

Причина стеноза — язва желудка

Стеноз привратника желудка у взрослых чаще развивается на фоне язвы желудка. Когда язва заживает, образуется рубцовая ткань. Этот рубец состоит из соединительной ткани, которая не может растягиваться. В результате снижается эластичность стенок желудка. Этот же рубец может перекрыть просвет привратника. Другая причина стеноза — внутристеночный рак желудка. Злокачественное новообразование прорастает в ткань стенок желудка. Это приводит к сужению просвета привратника. Иногда недостаточность привратника бывает врожденной. Чаще всего она поражает мальчиков.

Стеноз у детей и взрослых

Врожденный стеноз привратника проявляет себя уже в первый месяц жизни ребенка. Из-за того, что просвет привратника смыкается, пища не может попасть в кишечник. Как следствие, у младенца через некоторое время после кормления возникает обильная рвота.

Если стеноз развивается у взрослого человека, то появляются тошнота и рвота, отрыжка с кислым привкусом, боль в желудке. Со временем организм истощается и обезвоживается. Кстати, язва желудка проявляется так же. Поэтому люди, страдающие этим заболеванием, даже не догадываются о другом диагнозе. Вот почему важно регулярно проходить обследование.

Стеноз проходит через три стадии

I стадия. Просвет привратника сужается незначительно, пища все же проходит в кишечник. Возникают первые симптомы заболевания: отрыжка, которая часто имеет кислый привкус, чувство тяжести в желудке после еды, иногда — рвота. После рвоты больной чувствует себя лучше.

II стадия. Просвет привратника сужается еще больше. Больной жалуется на переполненность желудка, которая сопровождается болью. Часто возникает отрыжка с кислым привкусом. Через некоторое время после приема пищи возникает рвота. После нее человек чувствует себя лучше. Поскольку пищи в кишечник поступает недостаточно, начинает развиваться анемия, снижается вес.

III стадия. Привратник сильно сужен или смыкается. Состояние больного ухудшается, неприятные симптомы нарастают. Желудок растянут, в нем бродит застоявшаяся пища. Организм истощается и обезвоживается. У больного часто возникает обильная рвота с резким неприятным запахом.

Лечение заболевания

Если стеноз привратника желудка врожденный и развивается у новорожденного, традиционная медицина рекомендует проводить хирургическое лечение. Операция часто показана и взрослым больным. Существует также нехирургическое лечение стеноза. Это строгая диета и снижение секреции желудочного сока.

Диета и правильное питание

Питаться при стенозе привратника, как и при язве желудка, надо часто — 5-6 раз в день. Порции должны быть небольшими.

Лучше есть свежую еду домашнего приготовления. Блюда должны быть теплыми. Слишком горячие или холодные раздражают стенки желудка. Хорошо, если это будут жидкие протертые овощ­ные супы и каши.

Свежих овощей и фруктов лучше избегать — они стимулируют брожение пищи в желудке. Фрукты и овощи можно запекать или отваривать и перетирать.

Необходимо исключить из рациона жирное мясо и рыбу, бульоны из них, а также выпечку.

Еда должна быть пресной. Нельзя употреблять пряные, соленые, копченые блюда, поскольку они стимулируют секрецию желудочного сока.

Полезно пить свежевыжатые овощные соки, чай и травяные отвары. Кофе и какао надо исключить.

Что рекомендует народная медицина

Народные рецепты позволяют облегчить состояние больного и уменьшить неприятные симптомы болезни.

Мать-и-мачеха. Отвар этого растения надо пить при изжоге, которая сопровождает стеноз привратника желудка. В 1 стакане кипятка заварите 1 чайн. ложку сушеной травы, настаивайте полчаса, затем процедите. Пейте по 1/2 стакана при изжоге.

Клюква и алоэ. Смешайте в равных пропорциях сок клюквы и алоэ, отжатый из нижних листьев растения. Разведите 1 стакан смеси 2 стаканами холодной кипяченой воды и добавьте 1 ст. ложку меда. Пейте по 1 ст. ложке 3 раза в день. Курс лечения — 1 неделя, затем сделайте перерыв на месяц. Снадобье уменьшает симптомы стеноза, а также оказывает небольшой слабительный эффект.

Алоэ. Не поливайте растение в течение двух недель. Затем срежьте нижние листья. Промойте 0,5 кг листьев и положите в темное прохладное место (можно на нижнюю полку холодильника) на 5 суток. Затем очистите от кожуры, пропустите через мясорубку и смешайте с 0,5 кг нагретого на водяной бане меда и 500 мл красного (лучше домашнего) вина. Настаивайте в темной стеклянной посуде с плотной крышкой 7 дней. Принимайте по 1 ст. ложке 2 раза в сутки.

Морковь и картофель. Смешайте соки этих овощей в равных пропорциях. Пейте по 1/2 стакана 2 раза в день. Сок должен быть свежеотжатым. Снадобье способствует скорейшему заживлению язвы и уменьшает отрыжку.

Бессмертник песчаный. Залейте 1 стаканом кипятка 3 ст. ложки сушеного растения, настаивайте 20 минут, процедите. Настой выпейте в течение дня небольшими порциями до еды.

Н. Е. Степанова, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук