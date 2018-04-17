Этот недуг у взрослых чаще развивается на фоне язвы желудка. как только язва заживает, симптомы стеноза исчезают.
Если привратник сужен…
Привратник желудка соединяет желудок и двенадцатиперстную кишку. Его предназначение — задержать пищу в желудке на непродолжительное время, пока желудочные ферменты не обработают ее. Если привратник сужен сильнее физиологической нормы, попадание пищи в кишечник затрудняется. Это, в свою очередь, приводит к тяжелым нарушениям в организме.
Причина стеноза — язва желудка
Стеноз привратника желудка у взрослых чаще развивается на фоне язвы желудка. Когда язва заживает, образуется рубцовая ткань. Этот рубец состоит из соединительной ткани, которая не может растягиваться. В результате снижается эластичность стенок желудка. Этот же рубец может перекрыть просвет привратника. Другая причина стеноза — внутристеночный рак желудка. Злокачественное новообразование прорастает в ткань стенок желудка. Это приводит к сужению просвета привратника. Иногда недостаточность привратника бывает врожденной. Чаще всего она поражает мальчиков.
Стеноз у детей и взрослых
Врожденный стеноз привратника проявляет себя уже в первый месяц жизни ребенка. Из-за того, что просвет привратника смыкается, пища не может попасть в кишечник. Как следствие, у младенца через некоторое время после кормления возникает обильная рвота.
Если стеноз развивается у взрослого человека, то появляются тошнота и рвота, отрыжка с кислым привкусом, боль в желудке. Со временем организм истощается и обезвоживается. Кстати, язва желудка проявляется так же. Поэтому люди, страдающие этим заболеванием, даже не догадываются о другом диагнозе. Вот почему важно регулярно проходить обследование.
Стеноз проходит через три стадии
I стадия. Просвет привратника сужается незначительно, пища все же проходит в кишечник. Возникают первые симптомы заболевания: отрыжка, которая часто имеет кислый привкус, чувство тяжести в желудке после еды, иногда — рвота. После рвоты больной чувствует себя лучше.
II стадия. Просвет привратника сужается еще больше. Больной жалуется на переполненность желудка, которая сопровождается болью. Часто возникает отрыжка с кислым привкусом. Через некоторое время после приема пищи возникает рвота. После нее человек чувствует себя лучше. Поскольку пищи в кишечник поступает недостаточно, начинает развиваться анемия, снижается вес.
III стадия. Привратник сильно сужен или смыкается. Состояние больного ухудшается, неприятные симптомы нарастают. Желудок растянут, в нем бродит застоявшаяся пища. Организм истощается и обезвоживается. У больного часто возникает обильная рвота с резким неприятным запахом.
Лечение заболевания
Если стеноз привратника желудка врожденный и развивается у новорожденного, традиционная медицина рекомендует проводить хирургическое лечение. Операция часто показана и взрослым больным. Существует также нехирургическое лечение стеноза. Это строгая диета и снижение секреции желудочного сока.
Диета и правильное питание
Что рекомендует народная медицина
Народные рецепты позволяют облегчить состояние больного и уменьшить неприятные симптомы болезни.
Н. Е. Степанова, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук